Госслужащих с инвалидностью принуждали к переработкам в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Cогласно Трудовому кодексу работникам с инвалидностью I и II групп устанавливается сокращённый рабочий график – не более 36 часов в неделю.

В Костанайской области на госслужбе работают 33 лица с ограниченными возможностями, 10 из них относятся к инвалидам I и II групп, которым по закону положен сокращённый рабочий день.

Однако работодатели Карабалыкского, Наурзумского, Карасуского районов, пренебрегая этим правом, устанавливали для них 8-часовой рабочий день, что приводило к значительным нагрузкам и ухудшению условий труда для данной категории работников.

Кроме того, также установлены нарушения прав лиц с инвалидностью на дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск. Вопреки закону госслужащие лишались законных дополнительных шести календарных дней отпуска.

Только после вмешательства департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области права всех госслужащих полностью восстановлены. Виновные должностные лица понесли наказание.