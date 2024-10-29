Госслужащих не хватает в Павлодарской области

В Павлодарской области не хватает госслужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Дефицит кадров наблюдается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и земельных отношений/ Некоторые должности остаются вакантными больше года. Всего в этих сферах имеется 4083 штатные единицы. Из них 524 свободны, рассказал руководитель областного департамента Агентства по делам госслужбы Асхат Искендиров.