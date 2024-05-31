Госслужащие Жамбылской области собирались необоснованно потратить свыше 700 млн тенге

Прокуратурой Кордайского района по результатам анализа в сфере бюджетного законодательства выявлены нарушения в деятельности акимата района, передаёт BaigeNews.

Местный исполнительный орган без необходимых подтверждающих документов и без обоснований включил в расходную часть бюджета сумму, превышающую 700 млн тенге.

К примеру, акиматом в графу расходов включена сумма в размере 67 млн тенге на установку люков водопровода. При этом не было обоснована экономическая целесообразность данной статьи расходов.

По акту прокурорского надзора необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 700 млн тенге предотвращено.

За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.