Госслужащие в казино: АДГС проводит проверку

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Агентство по делам госслужбы проводит проверку по фактам участия госслужащих в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz, со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В соответствии с поручением главы государства Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы проводятся проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх. В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры", — сообщили в АДГС РК.

Требования к морально-этическому облику госслужащих определены Этическим кодексом.

"Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства.

Необходимо отметить, что Агентством и уполномоченными по этике на постоянной основе проводится профилактическая работа с государственными служащими по соблюдению этических норм", — добавили в АДГС РК.

Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках

Ранее в социальных сетях была информации о посещение госслужащими казино. В сети распространялись скриншоты документов за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова, в которых перечислены госструктуры (в том числе Верховный суд), сотрудники которых были пойманы в игорных заведениях. Также указаны отдельные фамилии чиновников с указанием проигранных ими сумм.