Госслужащие и их супруги из-за ошибок задолжали 759 миллиардов тенге налогов

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О последствиях ошибок госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов, допущенных при заполнении декларации о доходах и имуществе (форма 270.00), рассказали в Комитете госдоходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам первого этапа всеобщего декларирования у 11 тысяч госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу в сумме 759 миллиардов тенге.

"Анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет. Комитет госдоходов сообщает о необходимости самостоятельной проверки декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе Е декларации. Не устранение ошибок может повлечь закрытие банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов", - сообщили в КГД.

По вопросам корректного заполнения декларации необходимо обратиться в орган госдоходов по месту жительства.