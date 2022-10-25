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peoples.ru Сегодня, 13:17
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Фото: peoples.ru

Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики

Соединённые Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана, заявил Энтони Блинкен.


Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Министерства иностранных дел РК.

"От имени Соединённых Штатов Америки я разделяю наши самые теплые поздравления с народом Казахстана в связи с недавно объявленным Днем Республики 25 октября. Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в предстоящие годы.

День Республики посвящен провозглашению независимости Казахстана. С момента обретения независимости, Казахстан является лидером в области нераспространения, разоружения, а также глобального диалога, который продвигает усилия в области международного мира и безопасности", — говорится в сообщении.

Энтони Блинкен также отметил, что Соединённые Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана и выступают за ее полную реализацию посредством осуществления конкретных, прозрачных действий. 

"Казахстан является ценным экономическим и торговым партнером в самом сердце Центральной Азии, и мы ценим его активную роль в продвижении общих целей в регионе.

Соединенные Штаты являлись одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, и мы гордимся нашей прочной 31-летней дружбой с народом Казахстана. Вместе мы продолжим продвигать наши общие приоритеты, которыми являются мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами", - отмечено в заявлении Госдепартамента.

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#международные отношения
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:17
51
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