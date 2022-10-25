Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики



Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Министерства иностранных дел РК.

"От имени Соединённых Штатов Америки я разделяю наши самые теплые поздравления с народом Казахстана в связи с недавно объявленным Днем Республики 25 октября. Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в предстоящие годы.

День Республики посвящен провозглашению независимости Казахстана. С момента обретения независимости, Казахстан является лидером в области нераспространения, разоружения, а также глобального диалога, который продвигает усилия в области международного мира и безопасности", — говорится в сообщении.