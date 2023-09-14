Госпредприятие в ЗКО завысило сумму закупаемого товара в 10 раз

Госпредприятие в ЗКО хотело закупить товары в 10 раз превышающие себестоимость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд-бюро расследования коррупции.

Случаи завышения закупочных цен на товары выявили волонтеры Антикора ЗКО.

"Государственное предприятие планировало приобрести 10 микшерных консолей по цене 1,3 млн тенге за штуку, что общей суммой составляло бы 13 млн тенге. Однако, фактическая цена на этот товар составляла лишь 126 579 тенге за штуку", - говорится в сообщении.

Государственное предприятие пересмотрело цену на товар после рекомендаций антикора. В результате предотвращено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 9 202 630 тенге.