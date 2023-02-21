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  • Госпошлину за выдачу паспортов детям хотят снизить в Казахстане
kazpravda.kz Сегодня, 16:08
159
Сегодня, 16:08
159
Фото: kazpravda.kz

Госпошлину за выдачу паспортов детям хотят снизить в Казахстане

Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в сенате. Депутаты Комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и Закон "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передаёт BaigeNews.kz.

Законопроектом предлагается снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП. 

Кроме того, устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника-физического лица в размере 0,3 МРП и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платёжеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда.

Также предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.

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#Налоговый кодекс #Сенат #паспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:08
159
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