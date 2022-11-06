Госпитализировали пятерых: убийство расследуют в Алматинской области

Фото: bar-chk.livejournal.com

Что случилось и при каких обстоятельствах, выясняет следствие.

В многопрофильную больницу в Алматинской области доставили пятерых пациентов с различными ранениями, один из них скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об инциденте появилась на Telegram-канале Kozachkov offside. По его данным, трое жителей города Есик получили ножевые ранения, один — с огнестрельным. Один из пациентов скончался.

Эту информауцию прокомментировали в МВД РК.