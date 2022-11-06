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  • Госпитализировали пятерых: убийство расследуют в Алматинской области
bar-chk.livejournal.com Сегодня, 14:17
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Фото: bar-chk.livejournal.com

Госпитализировали пятерых: убийство расследуют в Алматинской области

Что случилось и при каких обстоятельствах, выясняет следствие.

В многопрофильную больницу в Алматинской области доставили пятерых пациентов с различными ранениями, один из них скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об инциденте появилась на Telegram-канале Kozachkov offside. По его данным, трое жителей города Есик получили ножевые ранения, один — с огнестрельным. Один из пациентов скончался.

Эту информауцию прокомментировали в МВД РК.

"6 ноября около 00:55 в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы поступило сообщение о поступлении пятерых человек с различными ранениями, один них от полученных травм скончался. По указанному факту создана следственно-оперативная группа. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего", - сообщает Telegram-канал МВД РК.

 

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#полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:17
687
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