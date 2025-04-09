Сотрудники КНБ в Кыргызстане пресекли попытку организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта. Целью этого являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота, передаёт BaigeNews.kz.

В начале года в рамках уголовного дела с санкции судебных органов проводился комплекс оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки. Идейные вдохновители группы находились в бегах, предположительно в ОАЭ.

Спецслужбам удалось задержать всех участников группы, в том числе руководителей среднего звена.

"Группа планировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской "избитой, полуобнаженной девушки", над которой якобы надругались иностранные граждане. В видео она молит о помощи. Ролик планировали разместить в соцетях, он должен был затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодёжи страны, аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряжённые огнестрельным оружием, в разных точках Бишкека планировали организовать драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев", - сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов, с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятие условия для масштабных протестных акций, финансируемых, так называемой "оппозицией".