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Госорганы допускают недочеты и перегибы – Токаев о диалоге между властью и бизнесом

Сегодня, 14:12
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: gov.kz

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Президент отметил, что между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог.

"Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений", – сказал президент.

При этом он уточнил, что речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках.

Токаев отметил, что по налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

Также необходимо положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

"Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду", – сказал глава государства.

Президент отметил, что вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора.

"Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом", – сказал Токаев.

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