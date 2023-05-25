Гособвинители должны быть активны и убедительны в суде — замруководителя АП

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В Астане проходит республиканский Форум государственных обвинителей. Открывая мероприятие, заместитель руководителя администрации президента Ержан Жиенбаев отметил необходимость повышения профессионализма гособвинителей, передаёт BaigeNews.kz.

"Значительно расширяются основания участия суда присяжных, которые, по мнению международного сообщества, обеспечивают реальную созидательность процесса. Проводится последовательное расширение прав защитников адвокатов. Работа по совершенствованию равноправия сторон в уголовном процессе продолжается", — сказал он.

По мнению Жиенбаева, государственные обвинители должны быть активны и убедительны в суде. Для этого их необходимо обеспечить самостоятельным руководством для поддержания государственного обвинения. Эта деятельность является наиболее важной в прокурорской работе. В этой связи остро встаёт вопрос повышения качества поддерживания гособвинения, эффективности деятельности гособвинителя по предоставлению своих доказательств.

В форуме принимают участие представители администрации президента, Верховного и Конституционных судов, Республиканской коллегии адвокатов, учёные, юристы и сотрудники региональных прокуратур.