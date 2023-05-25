"Гособвинитель не должен идти на поводу у следствия" - работу прокуроров усложнят в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

Генеральный прокурор Берик Асылов на форуме государственных обвинителей в Астане сообщил о том, что работу прокуроров усложнят в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, с 1 июля заработает новый порядок рассмотрения дел в апелляции.

"Нагрузка на гособвинителей будет только расти. Решить эту проблему могло бы увеличение штата процессуальных прокуроров. Они доказали свою эффективность, участвуя по громким и резонансным делам. Так называемый "сквозной принцип", когда прокурор сопровождает и знает дело с самого его начала и до вынесения приговора, показал свою состоятельность. Эти и другие вопросы я предлагаю обсудить на Форуме и выработать по ним рекомендации", - сказал Асылов, открывая мероприятие.

Он подчеркнул, что прокурор в суде обязан быть справедливым, объективным и беспристрастным.

"Для этого он должен безупречно владеть материалами дела, грамотно вести допросы, умело донести до сторон и суда свою позицию, ясно и четко излагать свои мысли. После представления гособвинителем доказательств, ни у одного участника процесса не должно оставаться сомнений в их объективности. Если прокурор будет грамотным и убедительным, ему будут доверять, жалоб и критики станет меньше", - сообщил глава ведомства.

В форуме принимают участие представители администрации президента, Верховного и Конституционных судов, Республиканской коллегии адвокатов, учёные, юристы и сотрудники региональных прокуратур.