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"Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде
Бывший министр просит справедливого решения суда.
Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов во время выступления в суде с последним словом заявил, что гособвинение не смогло предоставить достаточно доказательств его виновности, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, в ходе следствия было много нарушений.
Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении договора на завершение работ по платформе "Информатизация и интероперабельность ИС здравоохранения" без проведения конкурса госзакупок. Это привело к ущербу государства на сумму 1,5 миллиарда тенге.
"Гособвинение не смогло доказать преступление, предоставить факты. Мы увидели также множество нарушений. Так не должно быть. Следствие должно быть объективным. Подлог шёл с момента возбуждения дела: давление на свидетелей, обвиняемых, подтасовка при проведении экспертиз. Так не должно быть. Мы увидели непрофессионализм, неправильную интерпретацию закона.
Дело вообще не должно было попасть в суд. Наша сторона защиты предоставила массу доказательств, которые дают объективную картину этих событий: письма, контракты, техническую документацию показания свидетелей. Даже личную переписку предоставили.
Мы показали и доказали, что нет злого умысла ни у меня, ни у Абишева. Мы не преступники, мы не нарушали закон", - сказал Биртанов.
С последним словом в суде также выступил Олжас Абишев. Как и Биртанов, он заявил о своей невиновности. В ходе выступления он отметил, что сторона обвинения проводила расследование предвзято, относясь к делу непрофессионально.
"Обвинительный уклон дела был виден с первых секунд расследования. Даже регистрация уголовного дела была с грубейшими нарушениями закона и уголовного-процессуального кодекса.
Сам прокурор Шукенов 17 июня в суде признал, что не изучал материалы уголовного дела. Но это не помешало ему зачитать обвинительный акт в конце мая этого года. Нежелание погружаться в материалы дела привело к полному параличу здравоохранения в пик пандемии в 2020 году и к воровству бесплатных лекарства в 2021-2022 годах на десятки миллиардов тенге", - заявил Абишев.
Напомним, гособвинитель запросил для Биртанова и Абишева до шести лет лишения свободы.
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