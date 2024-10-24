Госнаграды и концерты: почти 700 мероприятий проведут ко дню Республики в Павлодарской области

Концерты, выставки, спектакли и многое другое планируют провести в праздничные выходные в Павлодарской области. При этом, отмечать стали еще в преддверии дня Республики. По информации управления информации и общественного развития региона, праздничное настроение хотят привнести в каждый дом. Еще одним немаловажным мероприятием станет вручение наград жителям, внесшим вклад в развитие Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Подготовку к празднику в городах и селах Павлодарской области начали с оформления. Украсить решили билбордами с тематикой и логотипом Дня Республики, а на LED-экраны запустили трансляцию поздравлений с грядущим праздником от известных жителей. Праздничный плакаты и стенды, заверили чиновники, есть чуть ли не в каждом населенном пункте.

В трудовых коллективах, проводят торжественные собрания. Учитывая, что регион промышленный, то такие встречи будут максимально массовыми на многочисленных заводах Павлодара, Экибастуза и Аксу. А вот некоторым выпала особая честь – получить звание почетного жителя Павлодарской области.

"В преддверии дня Республики во Дворце культуры им. Естая пройдет торжество. На нем будет проведена церемония награждения жителей Павлодарской области госнаградами, а также на мероприятии будут вручены звания "Почетный гражданин Павлодарской области", - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

Стоит отметить, звание почетного жителя региона дают лишь один раз в год и определяют всего лишь 7 человек. Этот вопрос выносят на сессию областного маслихата и в этом году из 30 кандидатов в список попали художник Виктор Поликарпов, ветеран системы образования Бахыт Бексеитова, из системы национальной безопасности Райымбек Ахметов, глава онкодиспансера региона Мурат Сулейменов, и еще два общественных деятеля: Маргулан Данель и Алтынбек Нухулы. Все они так или иначе внесли свой вклад в развитие Павлодарской области и страны в целом.

В целом по региону проведут порядка 700 различных мероприятий.

"В коллективах предприятий и организаций региона, учебных заведениях пройдут патриотические часы, флэш-мобы, челленджи по массовому исполнению государственного гимна, одновременное исполнение музыкально-патриотических композиций. Также проведем акцию по размещение флага Казахстана на фасадах и окнах домов", - сообщили в ведомстве.

В управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области отметили, к празднованию привлекли фактически все музеи, театры. Тематические выставки уже открыты, а в некоторых, вдобавок, еще и проведут музыкальные вечера.

Кстати, к столь важным праздникам, как правила, приурочивают открытие важных соцобъектов. Этот год не стал исключением. В пригородном селе Мойылды презентуют новый дом культуры.

В сам праздник, 25 октября, и вовсе гуляния в разных частях Павлодара, Экибастуза и Аксу начнутся уже с утра и будут в разных частях городов. В областном центре, при этом выступят кюйши Галамат Бейсекожа, известный казахстанский пианист и автор более 300 произведений Нурали Бейсекожа, группа "Алашулы".