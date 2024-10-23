Глава государства подписал Указ "О награждении госнаградами Республики Казахстан"

Глава государства Касым-Жомарт Токаева подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.



1. За особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена вице-президенту НАО "Национальная Академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан Джумадильдаеву Аскару Серкуловичу;



2. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена учителю КГУ "Специальная школа-интернат №4" города Алматы Нурпейсовой Гульжанар Молдакеримовне и учителю КГУ "Школа-гимназия №34 имени Асана Тайманова" города Уральска Траисовой Эльмаре Аскаровне;



3. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды присвоена директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Прокопу Георгию Георгиевичу.