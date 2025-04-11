Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетила Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Она приняла участие в форуме по производственной безопасности и охране труда "Территория безопасности".

В ходе форума Светлана Жакупова выступила с докладом, в котором акцентировала внимание на реализации задач по снижению уровня производственного травматизма, усилению профилактической работы и совершенствованию системы контроля за соблюдением трудовых прав казахстанцев.

"Мы меняем саму логику нашей деятельности, переходя от формального контроля к умному управлению рисками, от планов и отчётов – к реальной защите людей. Для этого мы внедряем конкретные меры. Госинспекторы получат право приостанавливать опасные работы незамедлительно, без обращения в суд", отметила министр.

Также вводится дистанционный профилактический контроль на основе цифровых данных, с конкретными предписаниями.

"Отказываемся от предварительных уведомлений о проверках, чтобы видеть реальное положение дел. Расширяем полномочия инспектора – теперь он сможет реагировать на любую жалобу, даже вне перечня проверочного листа. Будем усиливать нормы труда на вредных производствах – сокращение рабочих станет возможным только при снижении объема опасных работ. Проведем цифровизацию аттестации рабочих мест с геолокацией, фотофиксацией и автоматической загрузкой данных в систему. Разделим обучение и проверку знаний по охране труда, чтобы исключить конфликты интересов", - сказала глава Минтруда.

Светлана Жакупова подчеркнула, что роль Минтруда – не быть карающим органом, а стать мостом между интересами работников и работодателей.