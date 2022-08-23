Госгранты присудили всем выпускникам одной из школ Туркестанской области

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Все 63 выпускника школы-гимназии имени Бауыржана Момышулы в Туркестанской области успешно сдали ЕНТ и стали обладателями государственных грантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Учебный процесс в школе направлен на индивидуальный подход и высокие требования к ученикам, отсюда и конкретные результаты, говорят учителя.

"Учителя стараются передать все знания. Очень много внимания уделяется и дисциплине. Нет порядка — нет успеха. Очень много времени уделяли подготовке к тестированию. Готовили различные задания и материалы. Большую поддержку оказывали и родители", — говорит Шынар Туймебаева, учитель школы-гимназии им. Б. Момышулы.

Школа открылась в 1986 году. В 2009 году после многочисленных достижений ей присудили статус гимназии. За последние 20 лет 444 выпускника окончили школу со знаком "Алтын белгі", более 220 — с аттестатом отличия.

"Если ребёнок приходит в школу, то наша основная задача — донести до него все необходимые знания. Чтобы ученик усвоил все темы, получил хорошее образование", — говорит Омирхан Козыбак, директор школы-гимназии имени Бауыржана Момышулы.