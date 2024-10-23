Госфункции по автоперевозкам пассажиров передадут в саморегулирование в РК

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии), передаёт BaigeNews.kz.

В рамках правительственного законопроекта в саморегулирование передаются государственные функции по организации регулярных международных и межобластных, нерегулярных автобусных перевозок пассажиров, а также перевозок такси.

На сегодня в стране международные перевозки обслуживает 61 перевозчик, межобластные – 189, нерегулярные – 625, такси – 2 833. С введением поправок для осуществления своей деятельности они должны будут объединиться в саморегулируемые организации (СРО) в виде Палат автоперевозчиков. В СРО смогут объединиться перевозчики, совокупно владеющие не менее одной третьей автотранспортных средств по международным, межобластным и нерегулярным перевозкам. Для перевозчиков такси порог составляет одну десятую часть рынка.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на сохранение действующих норм по организации перевозок такси в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников.

За участие в СРО предусматриваются членские взносы, устанавливать которые будут сами члены Палат автоперевозчиков. Для автобусных перевозок они составят сумму от 1 до 7 МРП, такси – от 0,4 до 2 МРП, служб и приложений заказа такси – от 2 до 700 МРП, вокзалов и станций – от 2 до 70 МРП.

По инициативе депутатов в законопроекте закреплено, что расходы на оплату взносов в СРО не могут быть возложены на наёмных работников.

Введение саморегулирования в данной сфере даст перевозчикам возможность оперативно принимать необходимые стандарты и правила с учётом требований времени, внедрять эффективные формы контроля СРО за участниками перевозочного процесса. Кроме того, это позволит повысить безопасность и качество автотранспортных услуг для населения, а также сфокусироваться на контроле за незаконными перевозками.