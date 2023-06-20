- Шесть человек погибли в жутком ДТП близ Караганды 22:00 0
- Казахстанцы стали чаще отказываться от хлеба и круп 21:52 77
- "Госдолг растёт" - Перуашев обвинил правительство во лжи 21:30 179
- Пункты пропуска закроют на границе Казахстана с КНР 21:11 263
- И недели не продержался новый асфальт в Жамбылской области 20:49 266
- Крики родственников и ребёнок без матери: что творилось в суде по делу Мухамедиулы 20:23 1333
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 19:53 765
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 19:35 356
- "Астана" узнала соперника в Лиге чемпионов 19:14 404
- Как анализ ДНК помогает находить насильников и идентифицировать трупы 18:50 410
- Ликвидация пожара в Астане может занять две недели - глава МЧС 18:41 467
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 18:26 459
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 18:08 604
- Токаев прокомментировал позицию Казахстана о соблюдении западных санкций 17:43 460
- Депутат возмутился незавершенными и некачественными госпроектами 17:38 354
- Пожар в Астане: спасатели вернулись на место своей дислокации 17:28 464
- Увеличить штрафы для чиновников предложила глава Высшей аудиторской палаты 17:26 528
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 17:11 704
- Обращения граждан в Конституционный суд выявили серьёзные упущения в законах - Азимова 16:43 464
- Заражение ВИЧ в больнице Алматы: появились новые подробности 16:32 3255
- Концерт "Би-2" в Семее состоится - организаторы 16:25 576
- Следователи подставили актюбинца, сфальсифицировав дело о продаже наркотиков 15:52 631
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 15:51 765
- Президент Германии выступил за облегчение визовых требований для казахстанцев 15:47 593
- Волонтёрство стало ключевым элементом общественного развития - эксперт 15:39 617
- Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем - Токаев 15:35 372
- Кровь и биоматериалы сливали в канализацию скотобойни в Шымкенте 15:20 489
- Зловонье, комары и плесень: жители ветхих домов Кызылорды больше не могут терпеть 14:45 654
- Подлодка с туристами и миллиардером пропала в США на экскурсии к "Титанику" 14:19 788
- Нарушения на 277 млн тенге выявили аудиторы в Минэкологии 14:08 525
- Отмену концерта "Би-2" в Семее прокомментировали в акимате 14:05 428
- "Инфокомпании стали дороже и влиятельнее нефтяных" — Тимур Бекмамбетов выступил на форуме в Астане 14:01 589
- Нагрузку на врачей общей практики снизят на 40% в Казахстане 13:54 412
- Какие документы подписаны во время визита президента ФРГ в Астану 13:39 527
- Из-под полы продавали ГСМ на автозаправках в Алматы 13:26 490
- Токаев сообщил, что осенью совершит визит Германию 13:23 437
- Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан-айт 13:14 684
- Дело о заложниках в Kaspi bank: захватчика арестовали на 2 месяца 13:09 410
- Средняя зарплата айтишника в 2,3 раза больше средней зарплаты в стране 13:00 525
- Пожар в Астане: как жители объединяются для помощи борцам со стихией 12:32 463
- "Вы являетесь нашим ключевым партнёром в ЦА" — президент ФРГ о Казахстане 12:25 489
- В Астане проходит Международный форум волонтёров 12:22 511
- Для тушения сухостоя в Астане выделяют дополнительные вертолёты 12:18 409
- Деньги от льготного автокредитования направят на покупку общественного транспорта — МИИР 11:52 625
- Более 140 тысяч пачек сигарет забрали у бизнесмена в Семее 11:42 517
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 11:28 647
- Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Астане 11:22 486
- За финансовые махинации почти на 1,5 млрд тенге астанчанина посадили на 7 лет 10:51 601
- Город на костях: кому принадлежат найденные останки под стадионом в Петропавловске? 10:24 1363
- Пистолет японской императорской армии откопал у себя в подвале житель области Улытау 10:22 514
- Вооружённую разборку между двумя ОПГ пресекли в Усть-Каменогорске - КНБ 10:15 540
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 10:14 500
- Мокрая марля и мини-вентиляторы: как шымкентцы спасаются от жары 10:00 666
- Услуги с недвижимостью остаются недоступными для казахстанцев во вторник 09:48 508
- Ветер снёс столбы освещения на трассе Павлодар – Астана 09:38 428
- Тайник с оружием и боеприпасами в мешках нашли вдоль трассы в Жетысу 09:15 553
- Концерт группы "Би-2" в Семее отменили по просьбам жителей 08:41 867
- Крушение судна с мигрантами в Греции: за контрабанду людей судят девять египтян 08:16 547
- Казахстан в отборе Евро-2024 обыграл Северную Ирландию 07:48 883
- У экс-следователя арестовали биткоины на миллионы долларов 06:42 1154
- Cериал о жизни моряков сняли в Казахстане 05:54 550
- Пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику" 04:14 704
- Грузовой поезд сбил 25 голов МРС в Актюбинской области 03:41 679
- Школьник утонул на Каспии во время отдыха с классом 02:51 713
- WhatsApp заработает в виртуальной реальности 01:25 574
- Стало известно о состоянии детей, пострадавших во время урагана в Караганде 00:05 886
- Владельцы авто с иностранными номерами штурмуют спецЦОНы 19.06.2023 1462
- Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии 19.06.2023 757
- Два башенных крана упали в Астане 19.06.2023 928
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан 19.06.2023 739
- Вспышкой кори обеспокоены медики в Алматы 19.06.2023 688
- Пожар в Астане локализовали 19.06.2023 725
- Спор из-за прав на ребёнка привёл к убийству в Астане 19.06.2023 1399
- Площадь пожара под Астаной разрослась до 50 гектаров 19.06.2023 866
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане все ещё нуждается в реконструкции 19.06.2023 858
- Кафе горит в Алматы, 64 пожарных пока не могут справиться с огнём 19.06.2023 1031
- Не смогли разделить имущество: мужчина убил бывшую супругу в Алматы 19.06.2023 2138
- Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент 19.06.2023 918
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 744
- Разрубленные на куски тела кошек: полиция Шымкента ведёт расследование 19.06.2023 734
- LOADING...
"Госдолг растёт" - Перуашев обвинил правительство во лжи
Депутат мажилиса Азат Перуашев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что темпы роста государственного долга намного выше, чем рост ВВП, передаёт BaigeNews.kz.
"Темпы роста государственного долга намного выше, чем рост ВВП. Таким образом, за год государственный долг вырос на 18 процентов. За последние 10 лет внешний долг вырос в семь раз. Нагрузка на расходы, связанные с долгом, увеличилась в девять раз", - заявил депутат.
Он также указал на безответственность в планировании бюджета.
"После принятия республиканского бюджета на 2022 год в него вносилось восемь корректировок", - сказал Перуашев.
По его словам, проблемные вопросы также в есть в квазигосударственном секторе, нацфонде.
Помимо этого, депутат затронул тему налогов.
"В 2022 году органами государственных доходов проведено 20 тысяч налоговых проверок, что на 24 процента больше, чем в предыдущем году. Предприниматели дополнительно облагались налогом на 677 миллиардов тенге, что в 2,5 раза больше предыдущего года. Хуже всего то, что предприятия со скромными доходами находятся под давлением, а неблагополучные высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными", - заявил депутат.
Фракция "Ак жол" выступила против отчёта правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета за 2022 год.
-
Trend news
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 19:53 765
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 18:08 604
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 15:51 765
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 11:28 647
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 1179
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 1102
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 1035
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 1327
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1107
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 1562
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 11130
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 658
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1296
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1157
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1567
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1319
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 1224
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1106
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2003
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 9667
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 26569
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1264
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1428
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1508
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 6699
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1448
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2230
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 33193
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5369
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1746
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3980
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1692
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2420
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2896
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1708
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1790
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1506
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1685
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9361
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1810
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7378
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3021
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2573
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2371
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1894
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3079
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2731
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3311
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4317
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2530
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2434
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2655
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 49087
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2230
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3370
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2818
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3371
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2665
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2902
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3983
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2187
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4169
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2788
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4252
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2777
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3215
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3517
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5017
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4334
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4692
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3447
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4275
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9220
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3894
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 3141
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3459
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4953
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4909
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3332
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2998
-
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 19:35 356
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 18:26 459
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 17:11 704
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 10:14 500
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 744
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 1167
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 907
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 859
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 1253
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2023
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2015
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 1257
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1250
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1138
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 1229
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2687
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2078
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1369
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1634
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1689
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1560
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1893
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1954
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2291
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2063
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1903
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2030
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2521
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4237
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2283
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3314
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2289
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2307
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2416
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3164
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2233
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2519
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3698
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2417
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2751
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1834
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2407
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1996
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2348
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7092
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3133
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1871
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2220
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2288
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2192
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2362
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2694
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2694
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5192
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3017
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4169
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3023
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2960
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3624
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3148
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3320
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3236
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3310
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3689
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3489
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2924
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3007
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2978
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2431
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2386
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2585
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2916
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3323
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3514
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3666
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3424
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3802
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3989
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4749
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4361