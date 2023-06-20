"Госдолг растёт" - Перуашев обвинил правительство во лжи

Депутат мажилиса Азат Перуашев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что темпы роста государственного долга намного выше, чем рост ВВП, передаёт BaigeNews.kz.

"Темпы роста государственного долга намного выше, чем рост ВВП. Таким образом, за год государственный долг вырос на 18 процентов. За последние 10 лет внешний долг вырос в семь раз. Нагрузка на расходы, связанные с долгом, увеличилась в девять раз", - заявил депутат.

Он также указал на безответственность в планировании бюджета.

"После принятия республиканского бюджета на 2022 год в него вносилось восемь корректировок", - сказал Перуашев.

По его словам, проблемные вопросы также в есть в квазигосударственном секторе, нацфонде.

Помимо этого, депутат затронул тему налогов.

"В 2022 году органами государственных доходов проведено 20 тысяч налоговых проверок, что на 24 процента больше, чем в предыдущем году. Предприниматели дополнительно облагались налогом на 677 миллиардов тенге, что в 2,5 раза больше предыдущего года. Хуже всего то, что предприятия со скромными доходами находятся под давлением, а неблагополучные высокодоходные сектора остаются "неприкосновенными", - заявил депутат.

Фракция "Ак жол" выступила против отчёта правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета за 2022 год.