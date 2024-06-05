Госдолг Казахстана составляет 24,9 трлн тенге – Смаилов

Государственный долг и долговые обязательства правительства Казахстана составляют 24,9 трлн тенге, сообщил на заседании Мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотя государственный долг и находится в безопасных пределах, долговые обязательства Правительства составляют 24,9 трлн тенге. Это по состоянию на январь текущего года. Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы.

За отчетный год на погашение и обслуживание госдолга было направлено 28 процентов от доходов бюджета без учета трансфертов Нацфонда или 19 процентов от всех расходов", - сказал Смаилов.