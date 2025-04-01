Государственный долг Германии вырос на 57 млрд евро в 2024 году до 2,69 трлн евро (2,9 трлн долларов), хотя соотношение долга к ВВП снизилось до 62,5%, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Бундесбанком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Информацию приводит агентство DPA.

Несмотря на то, что коэффициент задолженности в процентах от ВВП снижается третий год подряд, он по-прежнему превышает пороговое значение ЕС в 60%.

В 2019 году доля долга в процентах от ВВП составляла 58,7%, но после 2020-го она увеличилась в результате выплат физическим лицам и компаниям во время пандемии. Долг также вырос из-за энергетического кризиса. В целом дефицит государственного бюджета Германии в 2024 году составил 118,8 млрд евро.

По данным Бундесбанка, правительству удалось ограничить расходы за счет использования средств с существующих депозитов и получения платежей по предыдущим кредитам. Но насколько данная мера будет эффективна и в будущем - неизвестно.

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