В конце апреля - начале мая в Костанае произошли пожары сразу в трех местах. В первых двух случаях горели мусорные свалки, а в последнем - склад с макулатурой. Во всех трех случаях службе ДЧС Костанайской области пришлось принимать экстренные меры по тушению огня и задействовать несколько пожарных расчетов. Жители областного центра жалуются на то, что мусорные полигоны и заброшенные склады горят каждый год. С приходом весны проблема обостряется, так как теплая сухая погода только еще больше способствуют распространению огня. Экологи считают, что проблема с полигонами гораздо шире, чем просто возгорание мусора. Подробности в материале BaigeNews.kz.

Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов под названием "Северный" произошел в Костанае 23 апреля. О задымлении в областном в различных пабликах начали сообщать жители, дома которых расположены недалеко от полигона. "С утра гарь, дым, в квартирах нечем дышать". "Ситуация с пожарами повторяется каждый год. Как только приходит весна, начинает гореть мусор, а мы дышим чем попало!" - писали возмущенные костанайцы. Некоторые прикрепляли фотографии прошлогодних и позапрошлогодних пожаров, подтверждая, что полигон горит ежегодно.

В службе ДЧС сообщили, что на месте работало три пожарных расчета, два бульдозера и одна передвижная насосная станция. Пожар удалось быстро локализовать, а потом полностью потушить. Но уже через несколько дней в Костанае вновь произошло возгорание мусора рядом с заброшенным камвольно-суконным комбинатом (КСК). Огонь зафиксировали на ул. Кобланды батыра в северной части города. В ДЧС сообщили, что горели выброшенные деревянные поддоны и старый полиэтилен. Огонь также удалось потушить.

Третий пожар произошел в Костанае 3 мая, в заброшенном здании, куда свозят макулатуры. На этот раз огонь распространялся гораздо быстрее, чем в первых двух случаях. В связи с чем в тушении было задействовано 7 единиц техники, 30 человек личного состава. Еще пришлось подключить аварийные бригады костанайского энерго-центре и государственной коммунального предприятия "Костанай-Су". Водоснабжающая организация города направила на тушение пожара два водовода. После локализации и полного тушения пожара выяснилось, что его площадь составила около 400 кв.м.

"Да действительно произошло несколько пожаров, в том числе, на полигоне ТБО и возгорание мусора и макулатуры, но все пожары потушили. Конечно, весной и летом пожаров в принципе становится больше из-за сухой погоды, мусор чаще поджигают люди без определенного места жительства, которые живут на свалках. Но мы не назовем пожары глобальной проблемой, гораздо важнее решить, что делать с самими полигонами", - сообщили нам в департаменте экологии по Костанайской области.

В департаменте напомнили, что всего месяц назад Костанай посетил вице-министр экологи РК Нуркен Шарбиев. На специальной встрече с ним обсуждали возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае. Он тогда заявил, что строить заводы по сжиганию мусора планируют в столице и городах республиканского значения.

"Будем использовать европейский опыт по сжиганию мусора. Я был на одном заводе в Европе, на котором замеры по выбросам делают несколько раз в день. Атмосфера не загрязняется, но сейчас нужно разработать тариф, чтобы строительство заводов окупилось", - сообщил на встрече в Костанае Нуркен Шарбиев.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области нам сообщили, что мусоросжигательный завод в Костанае строить точно не планируют.

"Пока речь идет о строительстве заводов по сжиганию мусора в Астане, Алматы и Шымкенте. Там действительно много мусора, а для заводов его нужно столько, чтобы они бесперебойно работали. Когда опробуют работу заводов в крупных городах, выяснят, сколько необходимо мусора и целесообразно ли строить такие заводы в областных центрах, то будем решать вопрос со строительство такого завода в Костанае", - пояснил руководитель отдела природных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Адильбек Мурзатаев.

Идеей строительства мусоросжигательных заводов Казахстан озаботился еще в 2020 году. Тогда власти официально объявили о строительстве шести мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Атырау и Таразе. Позже Атырау и Тараз заменили на Усть-Каменогорск и Караганду, потому что строительство заводов в двух первых городах было признано нерентабельным. За счет сжигания мусора заводы должны были вырабатывать электроэнергию, которую бы покупало государство по специальному тарифу - 172,7 тенге за 1 кВт/час.

О том, что доля переработки мусорных отходов в Костанае крайне мала еще в прошлом году говорил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

"В год в областном центре скапливается около 60 000 тон мусора, а доля переработки всего 23,1%. Самый большой полигон заполнен уже на 90%", - приводил данные на одном из совещаний заместитель акима области.

В управлении природных ресурсов и природопользования Костанайской области приводили еще более неутешительную статистику. В области действует 239 полигонов и лишь 54% из них соответствуют нормам. Мусоросортировочных линий в регионе всего шесть - три в самом Костанае, по одной в Лисаковске, Костанайском районе и Житикаринском районе. И получается, что отходы десятилетиями гниют на мусорных полигонах, мест для которых уже не хватает, а половина из них вообще не соответствует законодательным нормам по эксплуатации.

Недавние пожары на костанайском полигоне ТБО и возгорания мусора, которые, по словам местных жителей, происходят регулярно, доказывают, что надлежащего контроля за отходами в регионе нет. Систематическое горение мусора на свалках от случайных поджогов еще более опасно, чем сжигание того же самого мусора в специально для этого построенных печах мусоросжигательных заводов, уверяют экологи.

Кстати, в прошлом году представители департамента природных ресурсов региона заявляли, что, как минимум три инвестора хотели построить мусоросжигательные заводы в Костанае. Но одних не устроило количество мусора - для сжигания его оказалось слишком мало, а заводы должны работать бесперебойно несколько лет, чтобы окупить себя. Другим не дали возможность построить завод в Костанае, потому что саму идею мусоросжигания не поддержали на республиканском уровне.

Но сейчас к ней вновь вернулись и в качестве аргументов в пользу строительства заводов в Казахстане приводят в пример именно европейские опыт. И уточняют, что во многих городах Европы, в том числе и столицах, мусоросжигательные завода расположены прямо в центре. На одном из таких побывал и вице-министр экологии, который недавно рассказал об этом в Костанае. Да, но в Европе на заводах только то, что нельзя переработать, а доля переработки отходов растет с каждым годом, парируют экологи.

Хотя мнения самих костанайских экологов по поводу систематизированного и законного сжигания отходов на мусоросжигательных заводов разделились.

"Конечно сжигание скопившихся отходов в печах с учетом того, что будут установлены фильтры очистки и не будет загрязнения атмосферы - самый реальный способ борьбы со свалками, учитывая скопившиеся объемы мусора", - отмечает представитель костанайского ТОО НПиИЦ "Экология" Игорь Ли.

ТОО занимается разработкой проектов по очистительным сооружениям для предприятий, которые как раз делают вредные выбросы в атмосферу. При разработке проектов компания получает информацию о количестве вредных выбросов. По словам Игоря Ли, в последнее время выбросы значительно снизились за счет более совершенных фильтров очистки. На мусоросжигательных заводах такие фильтры должны быть еще более современные и улавливать любые вредные вещества, поэтому переживать по поводу опасности заводов с точки зрения экологии, не стоит.

В общественном фонде экологический клуб Neco считают, что строительство мусоросжигательных заводов - это крайняя мера, лучше научиться сортировать мусор.

"Конечно существующие полигоны ТБО, на которые десятилетиями складировали неотсортированный мусор - это большая проблема. Сжигать в одной печи неопасные и опасные отходы нельзя. Лучший способ - законсервировать полигоны, а поверх них строить новые, но уже с раздельным сбором мусора", - говорит руководитель ОФ экологический клуб Neco Наурызбай Ирмагамбетов.

Он еще раз напоминает, что от сжигания мусора без разбора, и особенно пластика, образуются вредные диоксины и канцерагены, которые просто отравляют воздух. Пластиковую продукцию однозначно нужно перерабатывать. И примеры его переработки в регионе есть. Костанайское предприятие "Атамекен-4 плюс" использует пластик при выпуске тротуарной плитки, а компания из города Тобол применяет отработанный пластик при производстве геосетки.

"Только переработку пластика и других видов отходов нужно расширять. Это лучше, чем строить мусоросжигательный завод", - уточняет Наурзыбаев.

Эксперт отмечает, что строительство мусоросжигательного завода требует больших средств, а потом эти средства нужно возвращать за счет вырабатываемой заводом электроэнергии. Каким будет тариф и кто его будет покрывать? Скорее всего, простые жители, причем, без гарантии того, что атмосфера при этом не будет загрязняться.

"Кто знает, что будут сжигать на мусоросжигательных заводах? Будут строить для того, чтобы сжигать отсортированный мусор, но потом закинут туда тот же пластик и никто знать не будет, что нас травят ", - рассуждает экоактивист.

Сам руководитель экологического клуба говорит, что лучше заплатит за производство контейнеров для сортировки мусора и взносы тем предприятиям, которые будут перерабатывать пластик и другие вредные отходы, чем будет оплачивать электроэнергию для окупаемости мусоросжигательных заводов.

С другой стороны, с учетом участившихся пожаров на полигонах, когда горит весь мусор, часть мусора лучше сжечь законным и безопасным способом. Но только ту часть, которую можно сжечь, хотя для этого тогда придется провести масштабную сортировку мусора на действующих десятилетиями свалках. Вряд ли кто-то этим будет заниматься.

"Поэтому лучший способ - это консервация полигонов, где весь мусор в одной куче и создание новых, на которых будет только то, который либо можно сжигать, либо перерабатывать, но все это отдельно", - настаивает эксперт.

По его словам, если уж ориентироваться на европейский опыт, то можно привести в пример Швейцарию, где, по его словам, консервируют старые свалки, а на них ставит горки с трамплином. Подобный пример есть в Лисаковске, где местное ТОО закапывает пластик в глубокие траншеи, но только в глинистую и неплодородную почву, а сверху засыпает черноземом и садит цветы.

В общем, способы экологичного решения проблем с мусорными полигонами и их возгоранием есть. Правда довольно трудоемкие, затратные и долгосрочные, зато менее вредные, чем строительство мусоросжигательных заводов, уверяют экологи. Но, судя по тому, что власти уже объявили о строительстве трех заводов, они скоро появятся. Остается надеяться, что заводы будут оборудованы с учетом самых современных технологий и не принесут вреда. Хотя строительство заводов - дело тоже не быстрое, тем более, что в регионах их пока даже не планируют. Так что полигоны ТБО пока остаются головной болью, как в Костанае, так и в других регионах. И возгорания на них, видимо, неизбежны, если только экологи не продвинут идею их полной консервации.

Это решение, кстати, было бы весьма грамотным и подходящим. И не только с точки зрения снижения рисков пожаров на мусорных свалках, но и с точки зрения экологичного отношения к природе. К тому же, если костанайский полигон уже заполнен почти на 100%, то консервация напрашивается сама собой. В экологическом клубе Neco уточнили, что с учетом больших территорий нашей страны способ консервации переполненных полигонов особенно приемлемый и наиболее выигрышный.