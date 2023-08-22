Горящую шахту "Казахстанская" решили изолировать через возведение гипсовых перемычек

По состоянию на данный час интенсивность очагов пожаров в аварийной выработке не снижается, улучшения обстановки нет, передаёт BaigeNews.kz.

Ведутся работы по сдерживанию пожара. В этой связи руководством РЦШ ПВАСС - штаба по ликвидации аварии на шахте, принято решение

об изоляции аварийного участка путем возведения гипсовых перемычек.

Определены места возведения перемычек, начата доставка материалов, после чего все силы планируется направить на изоляцию аварийного участка.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, больницах находятся 11 рабочих, из них 9 человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в 9 часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет.

Также Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет.