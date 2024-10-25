Горящую АЗС потушили в Астане: пострадали 10 авто

Огнеборцы Астаны потушили пожар в одном из СТО по улице Ануара Алимжанова района Байконыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

"СТО расположена на первом этаже четырёхэтажного здания, на третьем и четвёртом этажах которого находятся жилые помещения. Произошло загорание в покрасочном цеху СТО, с верхних этажей самостоятельно эвакуировались около 30 человек. На месте пожара был организован пункт обогрева для жильцов", — говорится в сообщении.

В результате пожара огнём уничтожена одна легковая машина и девять авто повреждены от теплового воздействия. Причина пожара устанавливается.