Горящий коттедж потушили в Алматы

Сегодня, 06:56

Сегодня, 06:56

Двухэтажный коттедж загорелся в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС РК возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.