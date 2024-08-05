  • 5 Августа, 07:31
  • BAIGENEWS

Горящий коттедж потушили в Алматы

Сегодня, 06:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56
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Фото: МЧС РК

Двухэтажный коттедж загорелся в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС РК возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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