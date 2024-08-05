Горящий коттедж потушили в Алматы
Сегодня, 06:56
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Сегодня, 06:56Сегодня, 06:56
94Фото: МЧС РК
Двухэтажный коттедж загорелся в Бостандыкском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС РК возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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