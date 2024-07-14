Горящий большегруз потушили в Жамбылской области

Огнеборцы Жамбылской области потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На 552 километре трассы "Алматы-Ташкент" произошло загорание моторного отсека и кабины грузовой автомашины.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар был полностью потушен за полчаса. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.