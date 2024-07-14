Горящий большегруз потушили в Жамбылской области
Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
101Фото: МЧС РК
Огнеборцы Жамбылской области потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На 552 километре трассы "Алматы-Ташкент" произошло загорание моторного отсека и кабины грузовой автомашины.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар был полностью потушен за полчаса. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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