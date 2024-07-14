  • 14 Июля, 21:25
  • BAIGENEWS

Горящий большегруз потушили в Жамбылской области

Сегодня, 20:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 20:16
Сегодня, 20:16
101
Фото: МЧС РК

Огнеборцы Жамбылской области потушили горящий грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На 552 километре трассы "Алматы-Ташкент" произошло загорание моторного отсека и кабины грузовой автомашины. 

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар был полностью потушен за полчаса. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх