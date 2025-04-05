  • 5 Апреля, 18:11
  • BAIGENEWS

Горящий ангар потушили в Уральске

Пострадавших нет.

Сегодня, 16:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
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Фото: МЧС РК

В Уральске произошёл пожар на территории железно-дорожной станции в отдельностоящем ангаре. Загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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