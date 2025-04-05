Горящий ангар потушили в Уральске
Пострадавших нет.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
127Фото: МЧС РК
В Уральске произошёл пожар на территории железно-дорожной станции в отдельностоящем ангаре. Загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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