В Уральске произошёл пожар на территории железно-дорожной станции в отдельностоящем ангаре. Загорелась кровля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.