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pixabay.com Вчера, 23:29
202
Вчера, 23:29
202
Фото: pixabay.com

Горящие путевки в Мекку "продавал" мошенник казахстанцам

Полицейские области Абай установили мошенника, обманувшего граждан на миллион тенге, обещая горящие путевки за границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предприимчивый мошенник обзванивал граждан, представляясь сотрудником турагенства, предлагал горящие путёвки в Мекку. Чтобы вызвать доверие граждан, мошенник направлял договор возмездного оказания услуг и лист бронирования. Люди платили, но в долгожданную поездку так никто и не отправился. После получения денег мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более миллиона тенге.

Мошенником оказался 26-летний уроженец Алматинской области, который в настоящее время водворён в ИВС ДП Туркестанской области. Полицейские устанавливают причастность к аналогичным совершённым преступлениям в других регионах страны. По данному факту начато досудебное расследование.

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#мошенничество #мошенник #туркомпании #путёвка #Мекка #полиция
BaigeNews.kz
Вчера, 23:29
202
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