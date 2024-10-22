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Горящее сено потушено в СКО

Сегодня, 07:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:28
Сегодня, 07:28
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Фото: МЧС РК

В городе Тайынша вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Профессиональные огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предупреждая дальнейшее распространение огня", - говорится в сообщении МЧС.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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