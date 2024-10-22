Горящее сено потушено в СКО
Сегодня, 07:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:28Сегодня, 07:28
62Фото: МЧС РК
В городе Тайынша вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Профессиональные огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предупреждая дальнейшее распространение огня", - говорится в сообщении МЧС.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение
- Пять дней ищут 15-летнюю школьницу из пригорода Актау
- "Доказать всем, что я не такая": почему Татьяна Ким решила стать успешной бизнесвумен
- Работавшего в отелях уборщиком иностранца выдворили из Казахстана