Горящее сено потушено в СКО

В городе Тайынша вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Профессиональные огнеборцы во время тушения производили параллельную проливку соседних территорий, тем самым предупреждая дальнейшее распространение огня", - говорится в сообщении МЧС.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.