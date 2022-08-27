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  • "Горячую линию" по дизельному топливу запустили в Казахстане
pxhere.com Сегодня, 10:38
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Фото: pxhere.com

"Горячую линию" по дизельному топливу запустили в Казахстане

Министерство энергетики РК совместно с крупными сетями АЗС запустили "горячую линию" для приёма жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство энергетики РК совместно с крупными сетями АЗС запустили "горячую линию" для приёма жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz. 

Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.

Call-center:

Городской: +7 (7172) 78-69-55      

Мобильный: +7 (708) 812-02-31

Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

Обращения напрямую, считают в министерстве, позволят казахстанцам оперативно сообщать о нарушениях на заправках страны.

"За горячей линией минэнерго закреплён оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 9:00 до 18:30 с понедельника по пятницу. После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы", говорится в сообщении.

В министерстве энергетики призвали казахстанцев оказать содействие и сообщать на "горячую линию" обо всех нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе топлива.

Обратиться можно также на "горячую линию" крупных АЗС страны по телефонам.

Qazaq Oil и КазМунайГаз

Call-center: 9911

Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46

Sinooil

Call-center: 8-800-070-01-80

Helios

Центр поддержки: 8-800-080-5444

Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39

Газпромнефть

Call-center: 8-800-080-10-08

Накануне продавать дизельное топливо для верификации потребителей в Казахстане предложили через приложение Ashyq. 

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#дизельное топливо #АЗС #телефон
Сегодня, 10:38
105
Журналист

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