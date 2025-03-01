В столице прошла добрая акция, приуроченная к Году рабочих профессий и Дню благодарности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Волонтеры и сотрудники акимата района "Сарайшық" решили отметить этот день по-особенному – они организовали теплое угощение для работников коммунальных служб.

Во время акции дворникам и сотрудникам коммунальных предприятий раздавали горячий чай и баурсаки, выражая признательность за их труд. Эти люди ежедневно заботятся о чистоте города, несмотря на погоду, и такой знак внимания стал для них приятным сюрпризом.

Инициаторы мероприятия подчеркнули, что акция направлена не только на поддержку коммунальщиков, но и на формирование культуры благодарности в обществе.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. В этом году празднование Дня благодарности в Астане ознаменуется еще одним важным событием — стартом мероприятий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В честь этой памятной даты в Астане проведут десятки разноплановых спортивных, культурных, познавательных мероприятий.