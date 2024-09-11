Горячей водой затопило улицу в Темиртау

В Темиртау улицу затопило горячей водой вследствие порыва на тепломагистрали, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сняли на видео затопленную улицу и опубликовали в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от V_KRG В Караганде | Qaraganda (@v_krg)

В ТОО "Окжетпес-Т" сообщили, что порыв произошёл при проведении температурных испытаний тепловых сетей.