  • 11 Сентября, 01:32
  • BAIGENEWS

Горячей водой затопило улицу в Темиртау

Сегодня, 00:10
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 00:10
Сегодня, 00:10
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Фото: скриншот видео

В Темиртау улицу затопило горячей водой вследствие порыва на тепломагистрали, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сняли на видео затопленную улицу и опубликовали в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от V_KRG В Караганде | Qaraganda (@v_krg)

В ТОО "Окжетпес-Т" сообщили, что порыв произошёл при проведении температурных испытаний тепловых сетей.

"На старом участке ТМ №1 (не охваченной ремонтом) обнаружен порыв на воздушном компенсаторе. В настоящее время проводятся работы по устранению порыва. В ходе данного инцидента пострадавших нет, участок дороги перекрыт", – сообщили в компании.

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