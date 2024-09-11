Горячей водой затопило улицу в Темиртау
Сегодня, 00:10
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Сегодня, 00:10Сегодня, 00:10
138Фото: скриншот видео
В Темиртау улицу затопило горячей водой вследствие порыва на тепломагистрали, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы сняли на видео затопленную улицу и опубликовали в соцсетях.
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В ТОО "Окжетпес-Т" сообщили, что порыв произошёл при проведении температурных испытаний тепловых сетей.
"На старом участке ТМ №1 (не охваченной ремонтом) обнаружен порыв на воздушном компенсаторе. В настоящее время проводятся работы по устранению порыва. В ходе данного инцидента пострадавших нет, участок дороги перекрыт", – сообщили в компании.