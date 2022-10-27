Лента новостей
- Токаеву презентовали проект производства "зелёного" водорода 12:54 0
- Скандал в "Зерде": Суд отказал Арману Абдрасилову в обжаловании решения ликвидационной комиссии 12:36 90
- Президент Казахстана провёл переговоры с Президентом Европейского Совета 12:14 121
- Президент Кыргызстана прибыл в Астану с рабочим визитом 12:02 142
- "Горы — не стадион для достижений". Как стать начинающим альпинистом 12:00 121
- 73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад 11:54 154
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 11:27 414
- В Шымкенте задержали вооружённую преступную группу, промышлявшую вымогательством 11:15 321
- Авиасообщение Астана - Павлодар возобновили после поручения президента 11:03 214
- Закон об амнистии 1,5 тысячи участников январских событий направили на подпись президенту 10:47 207
- Токаев встретился с Президентом Европейского Совета в Астане 10:19 301
- Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках 09:53 419
- На "розовые облака" пожаловались жители Караганды 09:28 283
- Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу 09:12 258
- Более 79 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей работы 08:54 390
- Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 08:31 470
- Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500 08:20 298
- Костанайцы с инвалидностью рассказали, как добиться успеха 07:54 313
- Что курят наши дети? Вся правда об электронных сигаретах 07:35 727
- Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование 06:22 1091
- Из аэропорта Актобе выполнен первый рейс в Дубай 05:46 752
- Фонд "Қазақстан халқына" окажет матпомощь пострадавшим при лесных пожарах костанайцам 04:25 377
- Имя военнослужащего Минобороны внесли в Книгу рекордов Казахстана 03:21 618
- Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному маркетплейсу 02:36 629
- Ксения Собчак покинула Россию, её коммерческий директор арестован - СМИ 01:15 1987
- Приговор вынесли бывшему руководству ПНХЗ 00:29 479
- Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов 26.10.2022 679
- Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности 26.10.2022 444
- Кариму Масимову продлили арест 26.10.2022 650
- Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента 26.10.2022 830
- Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы 26.10.2022 400
- Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование 26.10.2022 419
- Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана 26.10.2022 355
- Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних 26.10.2022 1413
- Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре 26.10.2022 487
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 26.10.2022 591
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 26.10.2022 493
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 26.10.2022 576
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 26.10.2022 419
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 26.10.2022 370
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 26.10.2022 613
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 26.10.2022 473
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 26.10.2022 435
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 26.10.2022 826
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 26.10.2022 436
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 26.10.2022 517
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 26.10.2022 1166
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 26.10.2022 383
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 26.10.2022 463
- Проливной дождь затопил Шымкент 26.10.2022 653
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 26.10.2022 851
- Как приток россиян сказался на работе обменников 26.10.2022 848
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 26.10.2022 869
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 26.10.2022 397
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 26.10.2022 411
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 26.10.2022 1017
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 26.10.2022 578
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 26.10.2022 449
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 26.10.2022 2631
- В столице ввели постоплату за платные парковки 26.10.2022 476
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 26.10.2022 396
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 26.10.2022 9357
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 26.10.2022 494
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 26.10.2022 429
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 26.10.2022 434
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 26.10.2022 1445
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 26.10.2022 432
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 26.10.2022 495
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 26.10.2022 445
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 26.10.2022 437
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 26.10.2022 625
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 26.10.2022 711
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 26.10.2022 1377
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 26.10.2022 454
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 26.10.2022 2780
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 26.10.2022 508
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 26.10.2022 797
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 26.10.2022 2349
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 26.10.2022 476
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 26.10.2022 598
"Горы — не стадион для достижений". Как стать начинающим альпинистом
Для популяризации альпинизма и скалолазания, пропаганды активного здорового образа жизни и спорта объединение любителей альпинизма, скалолазания, горного туризма в Алматы проводят альпиниады и фестивали. По словам президента Федерации альпинизма Алматы Артема Скопина, в год в мегаполисе проходит несколько альпиниад, которые охватывают порядка 15 тысяч участников.
Для занятий альпинизмом Казахстан имеет уникальные ресурсы. Самая северная цепь гор Тянь-Шаня — Заилийский Алатау — простирается на 400 километров. Одно из самых популярных среди альпинистов мест — пики Малого Алматинского ущелья. Однако походы в горы для алматинцев обычно ограничиваются Медеу или Шымбулаком, не так много людей решаются на "профессиональные отношения" с вершинами. Например, альпинистский лагерь Туюк-Су, где учат безопасно ходить в горы, больше известен среди иностранцев, чем местных жителей. Алматинка Анастасия Медынцева рассказала Baigenews, как пройти обучение альпинизму, навсегда влюбиться в горы и преодолеть самого себя.
— Говорят, что алматинцы не то что альпинизмом не занимаются, некоторые ни разу в горах не были…
— Это правда. У меня много знакомых, которые выше Медеу не поднимались. И я такая была достаточно долгое время. Мы выезжали в какие-то походы, но в зеленую зону — Ассы, Тургень, Иссык.
— Ты не тот человек, который бредил горами?
— Нет, никогда. Горы мне нравились, особенно я это хорошо поняла, когда уехала в иммиграцию и два года провела на расстоянии от гор. Спустя год жизни в Беларуси я увидела фильм Юрия Дудя про Казахстан, я ревела, потому что только на расстоянии разглядела наши горы. Я поняла, какое это сокровище. Когда приехала в первый летний отпуск из Минска, попросила дядю Вадю куда-нибудь меня отвезти. Он меня отвёл на пик Память. Маршрут длился 13 часов — 30 километров мы тогда находили от Шымбулака до плато Мынжылки, от Мынжылки до поворота на Т1, от поворота на Т1 на перевал Титова, потом пик Память, потом спуск в ущелье Горельник и, собственно, оттуда обратно до Медеу.
— Дядя Вадя — это кто?
— Вадим Шкляр — режиссёр, но он один из людей, которые совершили революцию над собой, потому что до 47 лет он вёл интересный образ жизни. Потом произошли изменения, и 50-летие он отпраздновал 50-километровым забегом по горам. Для меня это космос. Он — гид походный, туристический. Как он говорит, я не про высоту, про длину, про дальность.
— Это сложный маршрут для неподготовленного человека?
– Это сложный маршрут. Он на выносливость. Я была условно не подготовлена. Когда я весила под 100 кг, тогда я бы умерла. В тот момент я понимала, что обладаю той физической формой, которая сможет это позволить. Настроилась. Единственное, что мне нужно было, — покупать снаряжение. Это трекинговые кроссовки, спортивная одежда, потому что дядя Вадя отказался меня вести в горы без нужного аутфита. Это и положило начало должному отношению к горам. За что я ему безумно благодарна, потому что это правильное отношение. Мы все так или иначе ходили в горы в кроссовках и в джинсах. Если же ты начинаешь ходить чаще, лучше так не делать. Горы не терпят легкомыслия. Еще до отъезда я однажды с другом выше Шымбулака прошла, было удивительно, что туда можно было ходить. Мне всегда казалось, что там забор и всё. Приехали, посмотрели да уехали. А потом, то ли мы увидели, что кто-то вверх пошел, то ли просто увидели дорогу. И такие — интересно, а что там? Мы дошли до начала морены ледника Богдановича, забрались на него совершенно безобразным образом. Просто шли по сыпухе вверх, спотыкались, падали, на самом деле там убиться было можно. Потом я начала забираться всё дальше и дальше с подругой. Мы ходили вначале просто в кроссовках, в условных скетчерсах. Мерзли страшно, ты приезжаешь туда и не знаешь, что это ледник. Там чуть солнце спряталось — и становится очень холодно. И так я начала похаживать. И каждый раз это всегда было приключение.
Поход с дядей Вадей был уже другого уровня — более серьезным, уже с другим подходом по "снаряге". Трекинговые ботинки оказались очень удобными. Тогда стало понятно, что специальная одежда — не просто выжимка денег, это безопасность, стопа не скользит, очень хороший протектор, держит лодыжку, а там ее подвернуть легко.
— В какой-то момент ты ходишь, ходишь, а потом понимаешь, что этим можно заниматься полупрофессионально?
— Вообще не так. Я планировала отпуск, находясь в Минске. Две недели заложила на лето, на Алматы. Но начался военный конфликт в Украине, и я вернулась домой. Эмоционально это было очень тяжело, потому что все эти события разрушили жизнь многим людям, и круги на воде расходятся весьма ощутимо. Казалось бы, девочка из Казахстана, которая живет в Беларуси и вообще никакого отношения к этому конфликту не имеет, но… имеет. Я приехала домой, было очень грустно и мне пришлось переизобретать родину. Мне пришлось наполнять новыми смыслами, потому что старых к тому моменту не осталось. Новыми смыслами стали походы в горы, вначале это были утренние встречи с друзьями. Это стало частью такой предподготовки. А потом мне в Instagram попалась контекстная реклама альплагеря Туюк-Су. Я вообще не знала, что у нас есть альпинисты, альп-лагерь, что туда можно попасть, не будучи спортсменом. Они меня купили фразой "научим безопасно ходить в горы". Так я приехала в альплагерь и поняла, что это спортивный лагерь с дисциплиной, со всей этой движухой. А я думала, что смогу взять с собой книжку, рисование, мы немного походим по горам, потом я отдохну, полежу, порисую, а потом снова походим по горам. Но ничего подобного. На третий день с момента приезда я поняла, что у меня нет сил даже встать с кровати. Но могу сказать, что мне очень повезло со сменой этого альпинистского сообщества, невероятно повезло с инструктором. Я очень трепетный цветочек, и если бы меня хоть что-то отпугнуло, то я бы этим не занималась. Мой инструктор — это просто бог с невероятным терпением. Его зовут Арман Саматов. Он альпинист, у него жена альпинистка. Он равномерно аккуратно доносил информацию, поддерживал, подбадривал без скачков настроения, было замечательно.
Мы с директором лагеря Артёмом Скопиным договорились, что я приеду на неделю — и если все будет хорошо, то я останусь на вторую, потому что есть ускоренная недельная смена, есть двухнедельная — более расширенная. За первую неделю при благоприятной погоде ты проходишь одну гору — маршрут 1Б, и это дает тебе альпинистский значок. Ты получаешь альп-книжку, значок и становишься альпинистом Казахстана. Их вообще 12 категорий маршрутов. 1А, 1Б, 2А, 2Б…6А,6Б. Если ты хочешь закрыть значок с превышением, то за оставшуюся неделю можешь сходить ещё две горы. То есть в следующую смену, если ты хочешь закрыть разряд, эти горы идут в зачет.
Я была единственная алматинка за всю смену, казахстанцев было двое всего. Этот лагерь — один из лучших в мире. Например, в моем отряде была технический директор LinkedIn — белоруска, которая живет в Ирландии. Ей посоветовали этот лагерь в Силиконовой долине. Приезжали из Германии, России, Беларуси.
— Чему там учат?
– В первый день ты приезжаешь, и у тебя идет акклиматизационный выход. У нас была задача идти до Т1. Но мы до него не дошли, потому что нас развернули к ужину. Вместе с вами идут инструкторы, все, кроме директора лагеря. Они оценивают, кто как идет, кто как себя ведет. В зависимости от этого вас распределяют по отрядам. Затем на утро уже висят списки, кто, в каком отряде. Мы были новички. Вас учат второй технический день: есть такие узлы, они вяжутся вот так, пробуйте. Вы запомнили? Покажи, навяжи, отработай. Голова пухнет, так как это трудно запомнить. На следующий день вы учитесь ввязываться в связки, бухтовать веревки и в третий день обучения вы учитесь ходить в связках. Это когда вы ввязываетесь в одну веревку (на двоих, на троих, на четверых). Там много нюансов: когда ты идёшь, должен следить за веревкой, чтобы страховаться дополнительно через рельеф — камень, деревце. Если вдруг напарник по связке сорвется, эта дополнительная страховка позволит вам выжить.
На четвёртый день мы пошли на скалы. Арман настолько всё чётко объяснил – есть спусковая система, “корзинка” в простонародье. Он показал, как ее заправлять, как ею пользоваться. У меня есть видео, где я впервые на этой корзинке сползаю. Есть "жумар" — специальное приспособление, его придумали французы-альпинисты для того чтобы подниматься на гору. Ты шагаешь по горе, перпендикулярно ей находишься, рукой и определенными движениями таза толкаешь себя наверх. Это требует, разумеется, некоторой физической подготовки. Таких нюансов каждый день было невероятное количество.
В середине первой недели я поняла, что хочу умереть — я себя переоценила, мне плохо. Ребята спросили: что случилось, в чем проблема? На скалы идти даже не считается за поход. 400 метров набор высоты по скалам, вертикально практически, бывалые альпинисты пробегают минут за 10-15, а ты ползёшь за полчаса еле как. И ты встаешь на тропу, а у тебя ноги не идут, они устали. И парни говорят мне: "Ты думаешь, если мы спортсмены-разрядники, у нас не так?". И вот это ощущение общей нормальности, что всем тяжело, оно очень сильно успокаивает и заземляет, потому что ты в этом не один.
На следующий день я встала на тропу, чтобы идти на скалы, делаю несколько шагов, мне тяжело, я вспоминаю слова ребят и иду дальше. Это был момент переключения, тогда-то я и решила, что готова остаться на вторую неделю.
— Как научится доверять? Ведь во время восхождения ты должен не только надеяться на себя, но и на людей.
— На высоте меняется уровень восприятия ответственности, потому что ты отдаёшь себе отчет, что не только ты висишь на веревке, ты зависишь, от тебя зависят, меняется и уровень восприятия смерти. Когда я впервые забралась на скалу, висела на веревке —и это единственное, что меня технически удерживало от падения, смотрела вниз и понимала, что смерть — это не худшее. Худшее — это если ты упадешь и перебьёшь себе позвоночник. В принципе можно помереть, не выходя из дома. Но вот этот момент доверия становится встроенным. Горы не прощают гнилых людей. У человека может быть вредный характер, но он внутри светлый. Гнилых людей в альпинизме лично я не встречала. Как будто жёсткая фильтрация идёт условиями. Они могут быть очень сложными, неприятными, но гнилыми вряд ли.
— Есть какие-то обряды, приметы для того, чтобы задобрить горы? Может, шнурки только левой рукой завязывать...
– Гора считается схоженной только после спуска. Никто не поздравляет на вершине, только в лагере. Подняться одно дело, важно спуститься. Поздравляют фразой "С горой!". Нельзя опаздывать на выход, иначе инструктор тебя не выпустит на восхождение. Выходы у нас были обычно в шесть утра. В 4.30 встать, в пять — позавтракать и собрать вещи, а в шесть ты должен стоять возле домика. Если опоздал, ты не пойдешь, а, может, и вся группа не пойдет. Ты несешь коллективную ответственность. Это дисциплина. Помимо связок, тебя учат заполнять протокол выхода, схему маршрута, ты должен разбираться в этих символах, идти по этой карте. Должен соизмерять, сколько сил на это уйдет. Я позволяла себе всякие приколы, типа я каждый раз несла на вершину яблоки для всех участников, просто потому, что на Алматы нужно смотреть, кушая яблочко. Мне поднимали посылки с казы, кумысом, с лепешками свежими. Там такие лишения, что вот это всё становится буквально на вес золота.
— Итак, первая неделя прошла, началась вторая…
– Да, мы сходили первую гору. Это был пик Хрищатого. Это классическая "открывашка" для лагеря. Это было тяжело, но очень красиво. У меня была серия панических атак, потому что ты лезешь с рюкзаком, у тебя каска, она цепляется, ты думаешь, что сейчас упадешь, тебе страшно, идешь в кошках, ты ничего этого не знал никогда в жизни. Я решила, что остаюсь, но одновременно сильно заболевала, потому что по лагерю гулял вирус и в принципе у нас большинство людей ходили больные. При этом сила духа присутствовала, потому что оставшиеся две горы ходила с температурой. Третью гору ходила не только с температурой, но и с травмированным коленом. Часть наших уехала. Несколько людей брали недельную смену. Они все очень жалели, что приехали на неделю. У нас оставались все те же самые занятия плюс давались дополнительные знания.
Я настолько была все это время далека от альпинизма, что я узнала, кто такой Анатолий Букреев, только в этом году. Он был очень известным человеком на Западе. В 1997 году он погиб. Накануне лагеря я читала книгу "Эверест". Известное восхождение, когда много людей погибло в буре. И Букреев на себе вытащил троих из снежной бури без кислорода. Он "Снежный барс" — это неофициальный титул у альпинистов. Точное название жетона, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР, — "Покоритель высочайших гор СССР". А выше пяти тысяч ты идёшь с кислородным баллоном. Он на Эверест как к себе домой ходил. Его слова мне очень сильно запали. Он сказал: "Я не очень понимаю, что означает покорить гору, потому что покорить — это подчинить. Как можно подчинить гору? Максимум ты можешь с ней ненадолго сравняться и, если повезёт, уйти живым". Вторая его цитата: "Горы — не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию". Вот и у меня ощущение, что я нашла свой храм. Это очень по-христиански — через страдания очищаться. У меня нет цели очиститься. Да, ты страдаешь и не знаешь зачем, но ты понимаешь, что это правильно. Там минимизируется вся суета. Ты должен действовать чётко, должен быть предельно внимательным. Идёт предел твоих физических возможностей, и ты удивляешься, на что способен. И это все не для того, чтобы на вершине сделать фотку. Оно всё глубже. Мне не хватит на данный момент словарного запаса, чтобы сформулировать, зачем.
— Сейчас у тебя это останется на уровне какого-то хобби или ты хочешь Эверест покорить?
— Не думаю, что у меня хватит сил и денег. Эверест стоит минимум 75 тысяч долларов. Альпинизм в принципе дорогое удовольствие. Серьёзных занятий у меня в районе трех месяцев, я около полутора миллионов тенге уже вложила в это. И у меня еще снаряжения,, по сути вообще нет. Это самый дорогой спорт из тех, которыми я занималась. К этому надо тоже быть готовым. Под это тоже надо выделять свой бюджет. Ты должен заниматься, держать себя в хорошей физической форме. Мне надо начать бегать, потому что я не умею, а это нужно. Без бега не будет выносливости. А выносливость там ключевое. Но то, что альпинизм тебе дает взамен, посчитать невозможно. Буквально накануне пика Комсомола (Нурсултан) мы с мамой созванивалась и обсуждали цену ботинкам, которые стоят 170 тысяч. Ты в них в городе не походишь. Кошки — 80 тысяч. И это только две необходимые вещи. Я не думаю, что я в старости вспомню чеки, я буду вспоминать эту бело-голубую земляную даль. Наверное, так. Все заработается, а чувства, эмоции — такой дорогой дофамин, на котором ты держишься. После первого похода с дядей Вадей на этом дофамине я держалась год. Я шла с наушниками и включила саундтрек из "Властелина колец", когда мы вышли на гребень. Я развернулась — и там была панорама с иглами Туюк-Су, Маншук. У меня настолько перехватило дыхание, что я год возвращалась к этим эмоциям, и они меня держали в тонусе. Мне помогали не падать духом, когда очень хотелось. Те эмоции, которые дают тебе горы, если ты решаешься с ними контактировать, это невозможно переоценить. Это невероятно на самом деле.
Мне захотелось закрыть спортивный разряд, потому что я и спорт были всегда максимально далеки друг от друга, и я сделаю это для той самой юной Насти, которая страдала от комплексов и лишнего веса. Для меня это будет равнозначно полёту в космос. Первое, что я делаю, когда ко мне приходят гости, достаю альпкнижку и значок. Это действительно заслуженный документ. Документ, которым я искренне горжусь.
фото Анастасии Медынцевой
-
Hype news
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 11:27 414
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 13484
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1132
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1156
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2209
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2306
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3568
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10818
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4787
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87632
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3790
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3269
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12049
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5455
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2155
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2527
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32221
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3287
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4354
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11334
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10305
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7252
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299853
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7719
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7102
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24322
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7578
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7383
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14454
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9978
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9645
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11433
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27892
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9472
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13154
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20761
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11102
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11706
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8584
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28476
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8653
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347907
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37102
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9489
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10141
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15991
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9326
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49094
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14221
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12064
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11280
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10473
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10849
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12445
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9995
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10949
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10365
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27387
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10145
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10447
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10012
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31646
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189413
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16954
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21167
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11990
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12351
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21071
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7382
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13261
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7282
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10074
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32116
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14553
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7939
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11900
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8046
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25235
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10116
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10909
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 813
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1043
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 765
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18395
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1048
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 914
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 959
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6003
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1592
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12713
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10968
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10966
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11471
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10619
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14863
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11583
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13070
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14043
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13725
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11322
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11703
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28187
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12666
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15037
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11758
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13025
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13690
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14973
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13108
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15077
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14611
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15790
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15718
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32290
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16181
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17119
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16803
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17702
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17617
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26534
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17081
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24352
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35101
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18874
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24571
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23433
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25408
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21468
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22907
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21124
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20931
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20857
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36540
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22941
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21071
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25979
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25137
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25495
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24762
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24873
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27017
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27501
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26187
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25783
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26464
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27812
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25270
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28753
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26234
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26852
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27810
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29618
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28469
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27635
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31653
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27238
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30176
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27837
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58586
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29361