  • 24 Мая, 00:00
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Гору из черепов и шкур животных обнаружили в Шымкенте

Вчера, 16:17
АВТОР
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otyrar.kz Вчера, 16:17
Вчера, 16:17
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Фото: otyrar.kz

Свалку костей и шкур животных обнаружили в одном из микрорайонов Шымкента. Найти того, кто её устроил, сотрудникам акимата не удалось, передаёт BaigeNews.kz.

"21 мая в микрорайоне Актас-1 аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены черепа и шкуры сельскохозяйственных животных. Акиматом проведена очистка территории, кости утилизированы яме, принадлежащей ветеринарной службе. В связи с отсутствием идентификационных серег возможности для идентификации владельцев скота нет", - сообщили в акимате города.

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