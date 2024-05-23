Гору из черепов и шкур животных обнаружили в Шымкенте

Свалку костей и шкур животных обнаружили в одном из микрорайонов Шымкента. Найти того, кто её устроил, сотрудникам акимата не удалось, передаёт BaigeNews.kz.

"21 мая в микрорайоне Актас-1 аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены черепа и шкуры сельскохозяйственных животных. Акиматом проведена очистка территории, кости утилизированы яме, принадлежащей ветеринарной службе. В связи с отсутствием идентификационных серег возможности для идентификации владельцев скота нет", - сообщили в акимате города.