Гору из черепов и шкур животных обнаружили в Шымкенте
Вчера, 16:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 16:17Вчера, 16:17
236Фото: otyrar.kz
Свалку костей и шкур животных обнаружили в одном из микрорайонов Шымкента. Найти того, кто её устроил, сотрудникам акимата не удалось, передаёт BaigeNews.kz.
"21 мая в микрорайоне Актас-1 аль-Фарабийского района Шымкента обнаружены черепа и шкуры сельскохозяйственных животных. Акиматом проведена очистка территории, кости утилизированы яме, принадлежащей ветеринарной службе. В связи с отсутствием идентификационных серег возможности для идентификации владельцев скота нет", - сообщили в акимате города.
Самое читаемое
- Две статьи хотят исключить из Уголовного кодекса Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
- Миллион тенге подарил аким совершившему героический поступок школьнику в Астане
- Компания-подрядчик требует взыскать с акимата Павлодара 300 млн тенге
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры