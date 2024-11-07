Городу Курчатов нужно присвоить звание наукограда - депутат

Городу Курчатов нужно присвоить звание наукограда, заявил сенатор Андрей Лукин в депутатском запросе на имя премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, побывав в городе, посетили объекты Национального ядерного центра. На его долю приходится свыше 50% налоговых поступлений Курчатова, а его сотрудники составляют около 30% экономически активного населения города. Однако в проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, заставляют их уезжать.

"На протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции. И все это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров, что ограничивает развитие науки и производства в Курчатове. И в этой связи члены Комитета подчеркнули необходимость двуединой задачи. Это поддержка отечественных научных центров и инфраструктурное развитие города не только как центра науки, но и как места, привлекательного для жизни людей развития малого и среднего бизнеса", - рассказал Андрей Лукин.

Одним из решений этих вопросов, по мнению депутата, может стать преобразование Курчатова в наукоград, ориентированный на высокие технологии. Вопросы правового регулирования наукоградов должны быть отражены в специальном законе, в разработке которого депутаты готовы принять участие. Андрей Лукин напомнил, что вопрос о присвоении городу такого статуса поднимается на протяжении нескольких лет. Еще в 2012 году была создана рабочая группа для выработки предложений по разработке этого законодательства. И более того, были разработаны концепции кластера "Наукоград Курчатов".

"По сути, имеются все основания, чтобы Курчатов стал наукоградом. Однако вопрос остается нерешенным по сей день. Еще одним весомым аргументом в пользу перспективного развития, как атомной энергетики, так и города Курчатов является строительство, в перспективе, атомной электростанции на этой территории. Район вблизи Курчатова имеет развитую сетевую инфраструктуру, возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строительству и эксплуатации атомной электростанции, потенциальные ресурсы по хранению радиоактивных отходов, обеспеченность водными ресурсами и стабильную сейсмическую обстановку. Опыт транспортировки топлива, имеющиеся научные компетенции и опыт работы в области атомной энергетической отрасли", - заключил Андрей Лукин.

Депутат также поделился мнением, что принятие специального закона о наукограде даст мощный импульс не только развитию самого города, но и его научных центров. А эту тем самым позволит исполнить поручение Президента страны, вдохнуть новую жизнь в моногорода и активно развивать точки роста в регионах, озвученные в Послании народу Казахстана.