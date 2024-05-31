Города и сёла Казахстана должны стать "умными"

На встрече с учёными в Алматы президент Казахстана отметил, что города и даже сёла в стране должны стать "умными", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Важно шире применять передовые технологии для повышения качества жизни во всех населённых пунктах. Наши города и даже сёла должны стать "умными" – это одна из приоритетных задач правительства и акимов. Данной работой никто из руководителей регионов серьёзно не занимается. Поэтому результатов нет", - сказал глава государства.

Образцом "умного города" должен стать строящийся в Алматинской области Alatau City.

"Этот город возводится при участии сингапурской консалтинговой компании Surbana Jurong. Он должен стать ведущим международным деловым хабом, комфортным для жизни и ведения бизнеса. Проект придаст серьёзный импульс экономическому развитию Казахстана", - убеждён президент.