Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото

Фото: pixabay.com

Власти австрийского города Халльштатт установили забор, чтобы помешать туристам делать фото на фоне популярного вида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Считается, что потрясающий вид города Халльштатт в австрийских горах послужил вдохновением для диснеевского мультфильма "Холодное сердце".

Ежегодно сюда приезжает более миллиона туристов, многие из которых хотят сделать селфи на фоне города. Их так много, что местная администрация недавно установила забор, чтобы помешать путешественникам делать снимки, то есть собираться в одном месте, шуметь и мешать местным жителям.

После негативной реакции в социальных сетях забор убрали, но мэр Халльштатта Александр Шойтц заявил, что теперь планирует повесить на этом месте баннер, напоминающий туристам, что в этом районе живут люди.

Сам город Халльштатт — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Традиционные австрийские дома стоят на фоне величественных гор и прозрачных вод озера.

До пандемии COVID-19 миллионы людей посещали город каждый год, и Халльштатт был особенно популярен среди гостей из Восточной и Юго-Восточной Азии. Сейчас число гостей снова растёт, и власти пытаются бороться с чрезмерным туризмом. Халльштатт уже ввёл ежедневные ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въезжать в город.