"Город тоже должен заговорить на казахском": эксперты предложили идеи для развития государственного языка

В Казахстане большое внимание уделяется развитию и укреплению позиций казахского языка. Активно поддерживает эту инициативу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая, который прошёл в марте этого года в Атырау, Глава государства акцентировал внимание на необходимости постепенного и ненавязчивого укрепления роли казахского языка в повседневной жизни.

Токаев подчеркивает, необходимы реальные действия, которые помогут в создании полноценной языковой среды. Это касается не только государственной политики, но и активного участия бизнеса и общества.

Мнение Президента находит поддержку среди казахстанских экспертов, преподавателей и исследователей казахского языка. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz они рассказали, как сегодня развивается казахский язык, и какие вызовы перед ним стоят.

Писатель, автор самоучителя "Ситуативный казахский" и основатель клуба казахского языка "Мәміле" Канат Тасибеков обращает внимание на то, что, несмотря на статус казахского языка как государственного, его полноценное внедрение в различные сферы жизнедеятельности пока не достигнуто. Это подчёркивает разрыв между формальным статусом языка и реальным использованием.

Исследователь-лингвист Дастан Ельдесов также отмечает, что во многих сферах повседневной жизни казахстанцев, включая юридическую и финансовую, продолжают преимущественно использовать официальный язык, то есть русский.

Что не так с развитием языковой политики

О развитии казахского языка мы говорим давно. Принимаются государственные программы. Однако проблема остаётся. Возникает вопрос, что не так с развитием языковой политики в Казахстане?

По словам Дастана Ельдесова, одной из основных проблем является слабость текущего языкового законодательства. Отсутствие требований и чётких стандартов владения казахским языком приводит к его редкому использованию, в том числе среди государственных служащих.

Как отмечает Ельдесов, общество обращает внимание на языковое законодательство, однако более важно, как представители власти относятся к этой проблеме. Политическая воля играет важную роль в продвижении государственного языка.

Исследователь-лингвист также отмечает, что, как правило, законы в стране разрабатываются на русском языке. За годы независимости лишь два законопроекта были инициированы депутатами на государственном языке.

Он добавляет, что в Казахстане появилась так называемая языковая креолизация. Это новый, смешанный по лексике, стилистике и грамматике казахско-русский язык, на котором говорит большинство населения.

Ельдесов считает, что уровень грамотности казахского языка снижается, и проблема заключается в том, что многие к этому привыкли, как бы адаптировались.

Кроме того, в настоящее время языковая ситуация осложняется всем известным фактором: использование казахского языка в качестве языка-переводчика, особенно в официальной сфере. В итоге государственный язык через многочисленные устные и письменные переводные тексты перенимает стилистику, лексику, порядок построения предложений оригинала, не говоря о калькировании (буквальном переводе – прим. авт.).

"Большинство текстов рекламы написаны вначале на русском языке, затем переведены на казахский. Такая многолетняя языковая политика – сначала подготовка текста по-русски, затем перевод на казахский язык – негативно влияет на развитие казахского языка, закрепляет "переводные" недостатки в языке, делает язык непонятным, "пёстрым"", - считает Дастан Ельдесов.

С этой проблемой борется и Канат Тасибеков. Он рассказывает, что не раз писал письма в соответствующие органы с просьбой исправить ошибки на вывесках и рекламах, однако редко к нему прислушиваются.

"Я каждый день, гуляя по новой площади Алматы, вижу огромные надписи "Вдохновлённые вами – Сіздермен шабыттандырған". Это очень грубая калька. Я об этом писал в социальных сетях. Государственные органы, которые отвечают за это, не реагируют. Или, к примеру, надписи на дверях практически во всех учреждениях: "Өзіңізден қарай". Правильно будет написать: "итер". Наружная реклама вся неправильно переведена. Люди замечают всё это. На них это действует угнетающе. 30 лет независимости, а мы не научились грамотно переводить рекламные слоганы", - выражает возмущение Тасибеков.

Писатель уверен, что это и есть основа казахской политики – не спеша продвигать казахский язык, не ущемляя ни чьи права, не навязывая и не принуждая. Однако эксперт не отчаивается и считает, что рано или поздно казахский язык займёт своё место.

"С самого начала нашей государственности взят курс на развитие казахского языка, его внедрение, расширение сферы применения. Однако без какого-либо ущемления групп населения, которые не владеют казахским языком, без принуждения, по-казахски, мудро, неторопливо, по-доброму. Эта политика всё-таки приносит свои плоды", - пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Тасибекова, продвижение казахского языка гарантируют демографические процессы: в казахскоязычных семьях рождаемость гораздо выше, чем в русскоязычных. Это является фактором, способствующим будущему росту числа носителей языка. Упоминание о том, что 80% детей обучаются в казахских школах, говорит о том, что новое поколение будет значительно более склонно к использованию казахского языка, что создаст предпосылки для его дальнейшего распространения.

"Здесь есть твёрдая уверенность в том, что и государственная политика не поменяется, что язык займёт подобающее место государственного языка. Конечно, людям хочется, чтобы это было побыстрее. Это понятно и свойственно человеческой натуре", - отметил писатель.

Язык аула

До сих пор урбанизированные казахи не общаются полноценно на родном языке, а казахский язык по-прежнему остаётся языком аула и сельскохозяйственной сферы, сетуют лингвисты.

Канат Тасибеков считает, что нужно большое внимание уделять развитию языка города. Город тоже должен заговорить на казахском. Для этого нужно формировать городскую культуру на казахском языке. Продвижения в этом плане уже есть. У казахоязычной аудитории, также как и у русскоязычной, сегодня есть свои артисты, свои кумиры. Городская культурная среда на казахском языке формируется очень активно.

Тасибеков делает акцент на роли интеллигентной прослойки, которая активно использует казахский язык и заинтересована в развитии казахского языка и культуры.

"Я сам не раз бывал на презентациях. Есть Раиса Сайран Кадер, которая выпускает шедевры зарубежной классики. Я был на презентации книги Мураками. Само произведение достаточно сложное, откровенное. Переведено на казахский напрямую с английского языка. Это издание сегодня переводит много других произведений. В Казахстане есть много интеллигентных, образованных людей, которые активно продвигают казахский язык. Поэтому могу сказать, что городская среда формируется. Она даже оказывает влияние на русскоязычную среду. Предположим, обряд "тусаукесер" сейчас проводят даже представители других национальностей", - сказал эксперт Тасибеков.

Немало в стране энтузиастов, которые ведут просветительскую работу без государственной поддержки. К примеру, сам Канат Тасибеков является автором уникального самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка, а также основателем клуба "Мәміле", где обучение казахскому проходит бесплатно.

Детсады на казахском и кумиры-казахи

Для более эффективного продвижения казахского, по мнению Тасибекова, необходимо переводить дошкольные учреждения на казахский язык. Это является жизненно важным шагом для создания языковой среды. Дети, посещающие казахские детские сады, впитывают язык с легкостью.

"Детские сады давно следовало бы перевести на казахский язык. Это лежащее на поверхности совершенно простое решение. Это сделать по силам государству. Думаю, никто из неказахских семей не будет возражать, если ребенок будет ходить в сад на казахском языке. Русский-то он не забудет, но получит базу государственного языка. Человек в детском возрасте впитывает всё как губка", - сказал Тасибеков.

А для того, чтобы на казахском заговорила молодёжь, по мнению писателя, необходимо, чтобы язык стал модным и привлекательным, чтобы его продвигали известные и уважаемые личности.

"Как пример приведу Димаша. Во всём мире люди, влюблённые в его творчество, стали изучать казахский язык. Это не просто слова. Я знаю французский язык. Мне девушка из французского фан-клуба Димаша обращается каждый раз с просьбой перевести ту или иную казахскую песню на французский язык, чтобы понять, о чём она. Я знаю, в Латинской Америке есть фан-клубы. Знаменитый блогер Иван Червинский сейчас учит казахский и мечтает стать казахстанцем", - сказал писатель.

Слабость национальной терминологии

Дастан Ельдесов в свою очередь считает, что необходимо развивать национальную терминологию. А она, как выяснилось, практически отсутствует.

"Ранее в Казахстане существовала Терминологическая комиссия, которая могла бы решить эти проблемы. Однако сейчас эта комиссия не функционирует должным образом, отсутствуют специализированные группы для разработки отраслевых терминов", - сказал Ельдесов.

На практике проблема национальной терминологии приводит к тому, что, например, в Академии гражданской авиации лекции читаются на русском языке, несмотря на то, что существуют отделения казахского языка. Будущие пилоты и механики используют термины на русском, что препятствует полноценному обучению на родном языке. Эта ситуация характерна и для других технических вузов.

С медицинскими терминами ситуация также неоднозначна. Хотя некоторые термины были переведены, многие из них оказались неудачными, что создало путаницу в понимании. Например, термин "хирург" был переведен как "оташы", что означает костоправ. Также наблюдается проблема с использованием латинских терминов: зачастую медикаменты и диагнозы записываются на русском языке.

Для эффективного развития национальной терминологии Ельдесов предлагает создать новые организации, такие как Институт терминов или Институт социальной лингвистики. Эти институты могли бы пересмотреть советские взгляды на заимствование и разработать оригинальные казахские терминологические решения вместо перевода с русского языка.

Роль президента в развитии языка

Роль Главы государства в развитии казахского языка невозможно переоценить. Поддержка казахского, как государственного языка является одним из приоритетов его политики. В своей работе Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на необходимости продвижения казахского языка в различных сферах общественной жизни.

Исследователь-лингвист Дастан Ельдесов напоминает, что Президент приостановил внедрение неграмотного варианта латиницы с акутом. Глава государства придерживается позиции, что переходить на латиницу надо без искусственного ускорения, с учётом опыта центрально-азиатских государств, а также финансовой стороны вопроса. Президент говорил и о культурном наследии на кириллице.

Много им было сказано и о реформе и модернизации казахского языка, в частности Президент заявил: "Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными. Нужен научный подход к этой проблеме. Речь не о простом переложении кириллицы на латиницу. Нужна реформа казахского языка, модернизация. Мы реформируем именно казахский язык".

Также им было приостановлено внедрение программы триединства языков во всех школах страны – эта программа работает только в специализированных, лингвистических школах.