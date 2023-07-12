- Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества 18:42 90
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 18:24 226
- "Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков 18:15 187
- Производство мороженого значительно выросло в Казахстане 18:10 160
- Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана 18:06 201
- История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО 18:00 216
- На Иссык-Куль с комфортом: VIP вагоны появятся в поезде, следующем на курорт 17:43 309
- Поезд врезался в автобус с пассажирами в Атырау 17:08 437
- Как развивается детско-юношеский футбол в Казахстане 17:00 312
- Город превращается в человейник - один из "авторов" Астаны о новом облике столицы 16:38 557
- Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау 16:27 363
- Пробки в Алматы: для разгрузки проспекта аль-Фараби запустили реверсивное движение 16:12 424
- В Костанае выделили рекордные 350 млн тенге на проект "Бюджет народного участия" 16:00 299
- "Астана" возвращается в Лигу чемпионов 15:44 370
- Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон 15:43 299
- В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании 15:26 389
- Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков 15:15 305
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 327
- Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ 15:09 715
- До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау 14:25 448
- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 14:17 383
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 13:52 628
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 13:31 720
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 13:27 237
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12:36 416
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12:15 269
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12:07 436
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 11:47 678
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 11:45 470
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 11:35 928
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 11:32 362
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 11:02 380
- По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство 10:36 415
- Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию 10:32 532
- Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО 10:30 453
- Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие 10:25 460
- Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана 10:07 538
- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 09:40 616
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 09:20 459
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 08:38 534
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 08:28 455
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 07:41 489
- В Актобе судят бывшего акима области 06:21 1032
- Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым 05:33 618
- Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии 04:56 3517
- Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау 03:35 535
- Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками 02:47 647
- В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов 01:10 591
- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 714
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 764
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 615
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 584
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 575
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 647
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 839
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 676
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 656
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 674
- Нефти нет: "КазМунайГаз" закроет совместный с "Лукойлом" проект "Женис" 11.07.2023 706
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 619
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 660
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 705
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 746
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 612
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 592
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 1050
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 863
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 1043
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 633
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 531
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 711
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 858
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 621
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 4945
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 702
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 1085
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 1270
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 648
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 10006
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 626
- LOADING...
Город превращается в человейник - один из "авторов" Астаны о новом облике столицы
За 25 лет столица очень изменилась. Она выросла во всех смыслах. Но масштабность – это не всегда хорошо, считает архитектор Сагындык Джамбулатов. Мэтр казахстанского зодчества поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением об облике столицы, обозначил упущения и предложил пути их решения.
Сагындык Смаилович Джамбулатов – один из тех архитекторов, которые когда-то начинали строить новую столицу. Он - автор многих интересных достопримечательностей города. Среди них Триумфальная арка, мечеть Хазрет-Султан и необычная эко-мечеть имени Ырыскелді қажы. Сейчас он на пенсии, но продолжает работать над проектами.
По словам архитектора, в столице часто здания строят таким образом, что они словно нагромождаются друг на друга.
"Город превращается в человейник. Я против этого. Кто занимается строительством? Строительные компании, которые сами являются инвесторами. В чём суть любой инвестиционной компании? Получение максимальной прибыли. Практически во всём мире этот рынок невозможно контролировать. Необходимо серьёзно подойти к этому вопросу. Надо проанализировать город полностью. Решением данного вопроса должно заниматься государство за счёт законов, нормативных актов. Это должна быть какая-то дополнительная научная организация при "Астана генплане". Нужно делать опрос среди населения, социологи должны работать, культурологи, экономисты, урбанисты", - отметил он.
Сагындык Смаилович предложил делить город не на кластеры, а на маленькие подрайоны – аймаки, в каждом из которых будет вся необходимая инфраструктура.
"В Астане сделали кластеры - медицинский, спортивный и так далее. Но, я считаю, когда появляются большие кластеры, и рядом нет жилья, это неправильно. Зачем делать огромный центр с бассейном. Город должен быть разделен на аймаки – я по-казахски называю – какие-то зоны, подрайоны. Сейчас есть четыре основных района – Есильский, Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский. Зачем строить большой спортивный комплекс? В каждом маленьком подрайоне, квартале должен быть свой спортивный центр с бассейном, акимат, общественные здания и другие необходимые объекты, чтобы пешком можно было дойти. Мы должны знать, где что имеется, а у нас всё перепутано. Для этого нужен научный подход", - отметил эксперт.
Архитектор сравнил эту систему с человеческим организмом:
"Каждый микрорайон должен иметь свою структуру. Сейчас у нас полный беспорядок. В каком-то районе находится десяток заправочных станций или обменных пунктов, и все едут туда. Или это могут быть сгустки каких-то других объектов".
Эксперт предложил перейти к строительству небольших детских садов и школ не более, чем на 600-650 мест, где "как в ауле все ученики друг друга знают".
Зодчий уверен: нужно уходить от высотной застройки, снижать этажность жилых комплексов.
"В степи мы возвели небоскрёбы как в Нью-Йорке. Мы должны жить по степным свободным законам. Город должен быть ровный, низкий. И выступать где-то небоскребы, но их не должно быть много. Город Астана должен состоять из четырёх-семиэтажных зданий. На юге я вообще сделал бы три-четыре этажа", - заявил он.
Улицы тоже должны быть небольшие, считает Джамбулатов. По его мнению, такой подход разгрузит город от пробок.
"Я как водитель всегда езжу по переулкам. Посмотрите на Лондон, Париж – куча маленьких улиц, благодаря которым движение разгружается. У нас огромный хайвей. Мы все выезжаем на большой проспект и едем с левого берега на правый. Пробки как будто искусственно созданы", - отметил эксперт.
Кроме того, архитектор выступает за увеличение национальных мотивов в облике Астаны.
"Должны быть национальные кварталы, национальные малые формы в парках – батыры, айдахары, сказочные герои. Можно даже поставить скульптуры наших популярных современных певцов – Димаша, например, каких-то спортсменов и так далее. 50 процентов хотя бы должно быть в национальном стиле. Нужно больше зданий строить в виде шатров кочевников. Ничего сложного в этом нет. Без национального стиля Астана будет среднестатистическим городом", - поделился своими мыслями Сагындык Смаилович.
Эскперт изучает тенгрианскую архитектуру и считает, что при застройке городов нужно обращаться к своим корням, национальному культурному наследию, считает интересным подход кишлаков или кыстау по-казахски.
"Это круглые формы, в центре хотон – где держали скот, дети играли, была площадь. Это была мудрая система совместного проживания, где все были как одна семья. У казахов не было феодализма – это всё придумано советским строем. Если мы эту систему человеческого общежития переведём в город, я вам скажу, что это будет самый лучший город в мире. Я знаю, как это сделать, потому что я это изучаю", - отметил он.
Благоустройство территорий, которое сейчас делается – парки, внутренние дворы и так далее – градостроитель назвал формализмом. По его мнению, должна быть более чёткая градация: например, отдельная площадка для малышей до двух лет, потом для детей чуть старше и отдельно для подростков до 17-18 лет. Для молодых мам и пожилых людей тоже должны быть отдельные площадки, считает Джамбулатов:
"Один из важных моментов, у нас нет соприкосновения одного участка с другим. Вроде по генплану есть, но в реальности между участками нет плавного перехода. Один инвестор сделал забор, другой – нет. И так получается бардак".
На вопрос о том, как быть с малым бизнесом, который часто нарушает нормы строительства, но нуждается в поддержке государства, архитектор ответил так:
"У нас про бизнес никто не думает. Ни архитекторы, ни градостроители. Почему? Первые этажи называются ВП – встроенные помещения. Их быстро скупают, делят как лакомые куски, и каждый начинает что-то там лепить. В некоторых зданиях вообще не предусматривают эти встроенные помещения. Что получается? Каждый бизнесмен берёт какой-то участок, и у него начинается головная боль. Если на то пошло, ни один эскизный проект МСБ можно не подписывать, потому что он нарушает нормативы. Но они в этом не виноваты".
Эксперт считает, что все эти моменты нужно продумывать заранее и направлять бизнесменов.
"У нас как бизнес делается? Кто как мог, так и сделал. Я сейчас предлагаю создать систему потребностей в предприятиях, чтобы бизнесмен в дальнейшем получал прибыль. А мы все делаем для того, чтобы бизнесмен разорился. Это надо заранее все предусматривать. Вот вы, например, хотите сделать косметический салон, другой хочет продавать бытовую технику, а третий – гитары. Мы должны прогнозировать спрос, предоставить им дорожную карту бизнеса", - предложил архитектор.
Улучшения могут быть и в градсовете:
"Градсовет должен быть реально как совет, кенес, а не критика. Я считаю, здесь нужно работать над проектом как с докторской диссертацией. Члены градсовета должны каждый проект анализировать и докладывать результаты, то есть работать. Тогда туда не пойдут такие маэстро, которые хотят только критиковать, а не помогать. В градсовет должны идти настоящие патриоты своей страны и архитектуры", - считает архитектор.
Отметим, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросам развития столицы, на котором раскритиковал архитектуру города. Он поручил акимату строить красивые здания на всей территории Астаны, а не только в "богатых кварталах". Также глава государства сделал акцент а благоустройстве и озеленении столицы.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 836
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 703
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 22757
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2984
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1165
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6243
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2453
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1547
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1885
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1993
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1461
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1450
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2232
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5352
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1735
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1316
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4555
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4247
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2773
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2909
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1682
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3410
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2803
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1804
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1829
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1935
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13222
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2285
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1723
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2810
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3568
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2539
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2910
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2364
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2848
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3354
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2881
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2737
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2175
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3148
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1860
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4093
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3066
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179098
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2190
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4696
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5340
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4773
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3827
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3075
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7727
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2706
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22050
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3760
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16460
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5311
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11565
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3403
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5167
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3666
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3579
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3922
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4014
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4515
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3135
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4167
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28265
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2732
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3329
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3260
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3444
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3002
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3960
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3081
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4115
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12067
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30740
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3124
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3366
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3693
-
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 18:24 117
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 15:14 313
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 997
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1453
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1389
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1533
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1568
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1489
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1846
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1799
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1386
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1829
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1535
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1563
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1734
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2017
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1804
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1571
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1685
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1576
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2201
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1687
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1876
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2703
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2006
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1768
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1986
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1747
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1706
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1650
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1905
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2444
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2037
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1906
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3836
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2154
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2909
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3777
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2376
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2339
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38756
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2151
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3299
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2633
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2461
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3266
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2678
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2772
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3155
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3159
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3499
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4089
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4583
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3959
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3388
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3442
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3066
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4245
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5246
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4370
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3762
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3229
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4041
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3069
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3509
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3411
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3828
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4011
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3570
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4032
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4225
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5960
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4501
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6281
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4723
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4436
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4036
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4937
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3652
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4089