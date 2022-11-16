"Город попал в так называемую "ловушку средних доходов": Токаев высказался об экономике Алматы

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы высказался о развитии экономики города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Глава государства отметил, что основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9 процента) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20 процентов). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30 процентов. В этой сфере занята большая часть жителей города.