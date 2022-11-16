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  • "Город попал в так называемую "ловушку средних доходов": Токаев высказался об экономике Алматы
akorda.kz Сегодня, 10:29
226
Сегодня, 10:29
226
Фото: akorda.kz

"Город попал в так называемую "ловушку средних доходов": Токаев высказался об экономике Алматы

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы высказался о развитии экономики города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Глава государства отметил, что основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9 процента) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20 процентов). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30 процентов. В этой сфере занята большая часть жителей города.

"Между тем сегодня в Алматы около 70 процентов всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую "ловушку средних доходов", для выхода из которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий "Алатау". Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест", - сказал Токаев. 

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#президент #Алматы #экономика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:29
226
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