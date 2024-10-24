Город на ощупь: тактильную экскурсию для незрячих провели на улицах Семея

Необычная прогулка по улицам старого города подарила незрячим семейчанам незабываемые ощущения и лучшее понимание родного края. Участники встречи, не имея возможности видеть, смогли буквально прикоснуться к истории – потрогать руками стены, наличники, ручки, ворота старинных зданий XIX и XX веков, которые украшают улицы исторического центра. На экскурсии побывал и корреспондент BaigeNews.kz.

В какой библиотеке Абай погружался в мир зарубежной литературы? Где проходила граница города 120 лет назад? И как красивейшие купеческие дома превращались в заводы?

Ощущение текстур и форм архитектурных элементов, а также внимательное слушание, помогли незрячим участникам встречи получить ответы на эти и многие другие занятные вопросы. А кроме того, стать источником радости, удивления и вдохновения. Экскурсию для незрячих людей провели краеведы общества "Прииртышье", журналисты Альбина Халел и Екатерина Гуляева.

В течение полутора часов участники группы ходили по знакомым улицам и заново знакомились с ними. Новые факты о старом городе узнали представители общественного объединения "Казахское Общество слепых" филиала области Абай.

Руководитель общества Ляззат Сулейменова доверяет миру с детства, у неё врождённая катаракта. Сейчас резкость зрения составляет всего 5-7%.

А у Кусмана Егеубекова и Елжаса Баранкулова – тотальная потеря зрения. Они передвигаются по городу с сопровождающим. Современные технологии и помощь сопровождающего помогают людям с инвалидностью быстрее социализироваться в обществе и быть более мобильными. И всё же каждый выход из зоны комфорта для них – это очередной шаг в неизведанное, новая экскурсия по родному городу, зачастую с препятствиями.

Как известно, у человека есть пять органов чувств – зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. 90% всей информации об окружающем мире мы получаем глазами. И, лишившись возможности видеть, люди оказываются в экстремальных жизненных условиях.

"Именно тактильность и слух развивают восприятие у людей с отсутствием зрения. Учитывая это, мы предложили представителям общественного объединения "Общество слепых" попробовать по новому подойти к ориентации в территориальных рамках старого города, воспринять элементы архитектуры не только на слух, но и через прикосновения", – рассказал краевед и журналист Альбина Халел.

Экскурсия приурочена ко Дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября, и Дню слепого человека, определённая датой 13 ноября. Оба этих знаковых дня призваны обратить внимание мирового сообщества на проблемы слепых и слабовидящих людей. Белая трость – главный символ незрячего человека, которая помогает ориентироваться в пространстве, передвигаться, распознавать опасность вокруг себя.

"Рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями. Они полноценные участники социума, и также, как и здоровые люди, имеют право налаживать взаимоотношения со своим городом, находить дополнительные точки соприкосновения с окружающим пространством, – считают в краеведческом обществе. – "Общество слепых" с радостью отозвалось на наше предложение, мы были этому одновременно рады и взволнованы, так как, соглашаясь на подобный эксперимент, незрячие безответно доверились нам. Их тотальное доверие к окружающим, пожалуй, самая главная отличительная способность таких людей".

Экскурсия стартовала с исторического перекрёстка. Это совершенно новая композиционная локация Семея, которую торжественно открыли в конце лета этого года по инициативе краеведов.

Пересечение улиц А.Найманбаева и Б.Момышулы примечательно повышенным содержанием истории и легенд на квадратный метр. На каждом углу – здание определённой эпохи, начиная с конца XIX века и заканчивая массовыми новоделами 80-х годов прошлого столетия.

Объединив смысловое содержание архитектуры стрит-объекта, властям и краеведам удалось создать богатое по содержанию культурное пространство, обитатели которого охотно изучают прошлое. Удалось это и экскурсантам.

Погрузиться в прошлое помогают и бронзовые скульптуры, которые символизируют эпоху каждого из этих зданий.

"Хорошая работа, красивые лица. И машинка вот такая, помню, раньше в домах была, с ножным приводом. Значит, внизу должна быть станина для ноги", – нащупывает ботинком бронзовую деталь семейчанин Кусман Егеубаев, ощупывая очередную скульптуру.

Поближе познакомившись с историческим перекрёстком, группа двинулась в сторону улицы Мангилик Ел, где сконцентрировано много объектов архитектурной старины, и по которой ходили знаменитые казахстанцы, вершившие историю в XIX и XX веке.

Например, купеческий дом, где работала библиотека имени Гоголя, которая покорила своим букинистическим содержанием иностранных путешественников, и в которой Абай Кунанбаев погружался в зарубежную и русскую классическую литературу. Это первые в городе молодёжные кафе, одно из которых до сих пор сохранило первоначальное название.

А ещё школы, эвакуированные заводы, музеи, которые размещаются в прекрасных образцах кирпичного зодчества, ставших памятниками местного и республиканкого значения.

Эти улицы выбраны неслучайно. Во-первых, здесь сконцентрировано много исторических локаций, а во вторых – безбарьерная пешеходная среда.

"Перед тем, как определить маршрут, мы обошли центральные улицы города. С архитектурной точки зрения все они представляют огромную историческую ценность, на каждой улице есть, что вспомнить и рассказать. Но не везде тротуары могут обеспечить комфортное и безопасное передвижение. Поэтому выбрали улицы Б.Момышулы, А.Найманбаева и Мангилик ел. В этом году здесь поменяли троутарное покрытие, заменив на брусчатку. В результате получилась очень удобная атмосфера для инклюзивных экскурсий и прогулок", – пояснила Альбина Халел.

Незрячие люди заметили, что Семей – не самый комфортный город для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. На перекрёстках огромные перепады между тротуарами и дорогами, разбитый асфальт, регулярные лужи, разрыта брусчатка, редко где можно встретить звуковые светофоры. Ещё один проблемный момент – это равнодушие или жадность предпринимателей, которые с большим размахом выносят входные группы на тротуары, доставляя немало преград для пешеходов.

"Пикающие и звуковые светофоры очень облегчили бы жизнь незрячих людей. В ориентировании помогают тактильные жёлтые дорожки. Они есть во многих социальных зданиях, но редко встречаются на улицах", – рассказала об основных проблемах председатель ОО "Казахское общество слепых" филиала Абайской области Ляззат Сулейменова.

Экскурсия завершилась на территории историко-краеведческого музея, где для всех посетителей устроена уличая экспозиция. Балбалы, жернова, молотилки, пушки и трактор 1930 года выпуска.

По мнению участников, тактильная экскурсия по городу помогает слепым людям расширить свои горизонты, познакомиться с новой информацией и получить опыт, который обычно доступен только зрячим.

Представители "Общества слепых" считают, что если такие встречи станут регулярными, то могут обогатить их восприятие и понимание окружающей действительности, и способствовать более равноправному участию в жизни общества.

Фото: Альбина Халел