Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице

Президент Казахстана сообщил о проблеме с резервными источниками водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

"Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.



Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения", - сказал К-Ж. Токаев на совещании по вопросам развития Астаны.