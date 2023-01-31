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kazakhstan.travel Сегодня, 16:27
201
Сегодня, 16:27
201
Фото: kazakhstan.travel

Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице

Президент Казахстана сообщил о проблеме с резервными источниками водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

"Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Министерству экологии следует проработать все предложения, озвученные сегодня акимом города, в том числе решить вопрос увеличения водообеспечения Астанинского водохранилища. Важно также ускорить строительство насосно-фильтровальной станции №3 и второго канализационно-очистительного сооружения", - сказал К-Ж. Токаев на совещании по вопросам развития Астаны. 

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#Токаев #Астана #водохранилище
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:27
201
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