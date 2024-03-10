Город летающих пакетов: готовы ли власти Кокшетау потратить миллиарды на мусорный полигон?

"Мусорная" проблема в Кокшетау – одна из старейших. До недавнего времени город не имел ни одной узаконенной свалки твёрдых бытовых отходов. В последние несколько лет власти обещают местному населению то новый полигон, то мусороперерабатывающий завод, но воз и ныне там. И вот, буквально на днях стало известно о подписании меморандума с китайской компанией о строительстве завода. Но, как оказалось, местные исполнительные органы не отказались и от идеи возведения полигона ТБО, они продолжают готовить и корректировать документацию. Что это – движение по инерции или реальная готовность потратить миллиарды на неактуальную идею, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

"Надоело дышать вонью и гарью"

До недавнего времени в Кокшетау не было ни одного законного полигона, и все отходы жизнедеятельности свозились сначала на одну площадку, потом на другую. Обе оказались переполнены и периодически загорались, что вызывало понятное возмущение среди горожан. К слову, в прошлом году был установлен антирекорд – полигон дымил целых семь месяцев. Больше всего страдали жители пригорода – села Красный Яр, которое находится в непосредственной близости к глобальной свалке.

"Конечно же, нам не нравится дышать гарью и никогда не нравилось дышать вонью, которая исходит от отходов человеческой жизнедеятельности. Представьте себе: с одной стороны местный горно-обогатительный комбинат, с другой – мусорка, мы оказались словно в бухенвальдском кольце. Вопрос нужно решать глобально, почему мы должны страдать", – высказываются красноярцы.

Время от времени городу грозил мусорный коллапс, это создавало социальную напряжённость. Последние года три-четыре власти уверенно обещают населению построить полигон твёрдых бытовых отходов. Немного времени спустя аким Кокшетау Бауржан Гайса озвучил более рентабельную и даже прибыльную альтернативу – завод по переработке мусора в электроэнергию.

И вот буквально на неделе обещание, уже ставшее вызывать пессимистическую реакцию у жителей, стало обретать вполне реальные формы. Стало известно о подписании меморандума с китайской компанией по строительству завода по переработке коммунальных отходов мощностью 500 тонн в сутки. Реализовать проект планируется за счёт частных инвестиций. По последним данным, завод расположится на территории кокшетауского предприятия, расположенного в 20 км от Кокшетау.

Обещанного три года ждут?

Корреспондент BaigeNews.kz направил запрос в управление природных ресурсов и регулирования природопользования с просьбой уточнить подробности.

"Переработкой отходов планируется охватить площадь радиусом 100 км, в том числе областной центр, Зерендинский и Бурабайский районы. На территории районов планируется организовать перегрузочные станции с линией сортировки бытовых отходов и прессом. Далее отсортированное сырьё планируется вывозить на предприятия по переработке. Остатки отходов будут доставляться на завод для последующей дополнительной глубокой сортировки. Отходы, не подлежащие переработке, здесь будут утилизироваться, с попутной выработкой электроэнергии", – прокомментировали в ведомстве.

Предварительная стоимость реализации проекта составит 9 млрд тенге. Деньги в полном объёме предоставляет инвестор. Таким образом, долгое время казавшаяся иллюзорной перспектива полной переработки мусора в Кокшетау обретает вполне реальную форму.

"Да, проект сложный, но когда-то же надо начинать. Тем более, политика государства сегодня такая, чтобы отходить от строительства новых полигонов, а всё-таки делать стопроцентную переработку, как в современных странах. Ведь это не только окупаемо, но и экономически выгодно", – подчеркнула в интервью местный эколог-общественник Мариям Абишева.

Нужно ли тратить миллиарды?

Параллельно местные власти готовят основу под альтернативный проект –строительство полигона ТБО. Впрочем, о нем в регионе заговорили раньше, чем о заводе. Долго решался вопрос, где именно он расположится. В итоге выделили землю площадью 60 га в Кусепском сельском округе Зерендинского района. 20 декабря прошлого года состоялись общественные слушания в селе Васильковка и на станции Жаман Ащи.

Часть документации готова, но технико-экономическое обоснование пришлось переделывать, корректировка ТЭО обошлась в 43 663 тысячи тенге. На данный момент проект находится на экологической экспертизе в департаменте экологии, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Всё должно быть как минимум окупаемо, уверены местные общественники. По последним (неофициальным) данным строительство нового полигона ТБО может обойтись в свыше 20 млрд тенге. А ведь его ещё нужно будет содержать – опять же за счёт бюджета. Нужно ли тратить бешенные деньги, если полигон в Кокшетау теперь есть, и он в состоянии обслуживать весь город? И тем более, если здесь появится мусороперерабатывающее предприятие. Не проще ли обустроить в районах временные площадки для сбора отходов? Или корректировка ТЭО, проведение слушаний и прочее – действия по инерции? Не окажутся ли те 43 миллиона и другие расходы на подготовку проекта выброшенными на ветер? Получить прямые ответы на эти вопросы, к сожалению, пока не удалось.

…если полигон вроде как уже есть

Вопросы – вполне резонные, тем более что в прошлом месяце в Кокшетау, наконец, появился полигон. Вернее, он имелся, но был переполнен и не имел законных оснований для приёма твёрдых бытовых отходов.

В январе прошлого года местный предприниматель и эколог-общественник Мариям Абишева выкупила и зарегистрировала полигон – тот самый, расположенный вблизи села Красный Яр. Далее до июня там проводилась консервация 130 тысяч кубометров "старого" мусора, то есть который там уже находился. В июне площадка уже была готова принимать "новые" отходы – сначала как площадка временного хранения (на шесть месяцев – так положено по Экологическому кодексу). Государственные организации и частные компании стали возить сюда свои отходы.

Содержание полигона – дело сложное, нельзя запускать буквально на несколько дней, чтобы какая-то часть мусора не была захоронена, ведь большие объёмы отходов провоцируют возгорание и задымление. Тем более, что около половины от них – пищевые.

На сегодня полигон успешно прошёл все обязательные процедуры и в феврале этого года на него выдали разрешительные документы. Отходы сортируются – пока вручную.

"У нас есть линия мощностью 60 тыс тонн в год, но она у нас пока не запущена, будем запускать. На данный момент пока у нас на сортировке работают жители села Красный Яр. Также мы сотрудничаем с местной фирмой, которая занимается сортировкой сырья, у них есть пункты приёма в Кокшетау. Компания ежедневно отправляет машины, забирают у нас пластик, картон и другие полезные отходы", – пояснила Абишева.

Кстати, городской акимат подписал с этой фирмой меморандум об установке на мусорных площадках специальных ящиков, это такие сетки для приёма вторичного сырья. Одно дело – когда людям нужно собрать мусор и донести до пункта приёма. И другое, когда рассортировать можно будет прямо на контейнерной площадке. Очень удобно.

Попутно отметим, что в Кокшетау модернизируют сами контейнерные площадки. По данным горотдела ЖКХ, 180 из 196 уже обновили – за исключением новостроек, которые возвели частные застройщики. А чтобы уменьшить число стихийных свалок в частном секторе, акимат дополнительно установил 26 контейнерных площадок в микрорайоне "Бирлик" и 33 – в посёлке Застанционный. Но Кокшетау по-прежнему остаётся "городом летающих пакетов", и здесь нужно признать: многое зависит и от культуры самих жителей.

Свет из мусора

Следующий этап после сбора отходов – первоначальная переработка мусора. Выкупившее полигон предприятие подало заявку на кредит в 6 миллиардов тенге – планируют закупить оборудование по сортировке и переработке отходов. Это установка по переработке медицинских, строительных, древесных отходов, бумаги. Конечно, это не грантовые, а возвратные средства, но кредитная ставка минимальная – 3% годовых на 15 лет.

Далее – дело за инвестором, который полностью "закроет" процесс переработки. Конечным продуктом станет электроэнергия.

"Там уже будет переработка хвостов, то есть это переработка той массы, которая останется после того, как мы оттуда извлечём полезные материалы – сухую бумагу, пластик под бутылки, стекло, жестяные бутылки. А всё остальное – это такая масса, включая органические отходы, пищевые, которые нужно дальше перерабатывать, вырабатывая электричество", – уточнила эко-предприниматель.

Хочется верить, все эти меры – в рамках и госпрограммы, и государственно-частного партнёрства, и привлечения иностранных инвестиций – позволят решить в Кокшетау "мусорную" проблему, что называется, ребром. Ну, а пока у общественности остаются вопросы к ответственным органам…