В годы Великой Отечественной войны солдаты умирали не только на полях боя, но и в госпиталях. Порой, очень далеко от фронта. Эвакуированные лечебницы находились во многих городах Советского Союза. Были такие и в Семее. Пять эвакогоспиталей ежемесячно принимали целые эшелоны раненых, которые проходили через заботливые руки медсестёр и врачей. Лишь один процент изувеченных бойцов умирал. Остальные отправлялись в дома инвалидов либо снова возвращались на фронт. В память о таких лазаретах в Семее осталось два необычных мемориала. Накануне Дня Победы они стали центром притяжения неравнодушных семейчан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В период Великой отечественной войны Семипалатинская область приняла свыше 30% предприятий лёгкой и текстильной промышленности, эвакуированных в нашу страну. После её окончания фабрики и заводы остались в Семее и продолжили свою работу, обслуживая потребности мирного послевоенного времени.

В годы сражений против фашистов в Семей переехало и пять эвакуационных госпиталей, где поправляли здоровье раненые в боях солдаты. Их расформировали зимой 1945-го.

Сколько солдат прошли здесь лечение? Данные до сих пор остаются в санкт-петербургском архиве военно-медицинских документов. Но согласно информации местного архива достоверно известно, что материальное обеспечение лечебниц было на высшем уровне.

Например, в госпитале, куда распределяли бойцов с ампутированными конечностями, пациентов обеспечивали протезами, которые, в свою очередь, изготавливали на специальном протезном заводе, который был эвакуирован в Семипалатинск из Харькова в конце 1942 года.

А госпиталь № 3593 в самые тяжёлые годы размещал до 700 раненых, а возможно и больше. Эти цифры говорят о том, что лечение в Семее прошли тысячи красноармейцев.

В стенах этих медицинских учреждений под заботливым присмотром опытных врачей бойцы восстанавливали свои жизни и силы, порой являя настоящие чудеса медицины. 75% красноармейцев, получивших шанс на новую жизнь в городе на Иртыше, вновь отправлялись на фронт. Тем же, кто не смог выжить, оказывали последние почести на особом кладбище, где покоятся представители различных религий и национальностей.

В Семее расположены два мемориальных комплекса, посвящённых памяти тех, кто ушёл из жизни в эвакогоспиталях. Их история объединяет несколько поколений и служит напоминанием о мужестве и жертвах военных лет.

Мемориалы расположены на старом кладбище в правобережье и на левом берегу Семея на Знаменском кладбище. Оба являются памятниками местного значения. За последние годы они заметно обветшали. Поэтому для краеведческого общества "Прииртышье" города Семей было делом чести привести их в порядок, взяв над ними шефство.

Так, кладбище в районе Силикатного завода было образовано в первый год Великой Отечественной войны. В 1941 году здесь похоронили первых солдат, умерших в городских эвакогоспиталях. На мемориальной табличке указано свыше 90 фамилий, хотя покоятся здесь не меньше двухсот бойцов.

С прошлого года на кладбище начались работы по благоустройству. В апреле этого года на мемориале проведены последние основательные работы. Краеведы совместно с отделом ЖКХ привлекли спонсоров, которые обеспечили площадку стройматериалом и инвентарём. Стеллу покрасили, памятные объекты - имитированные могилы - выложили новым кирпичом, оградки освежили синей краской, звёзды над ними вновь зарделись ярко-красным цветом.

А накануне Дня Победы здесь собрались те, кто принимал непосредственное участие в благоустройстве этого памятного места. Таких организаций было немало. Они возложили венки и цветы под звуки знаменитого духового оркестра воинской части 55/11 Национальной гвардии.

"Раньше за этим кладбищем ухаживал Силикатный завод, сотрудники убирали каждую весну. Времена изменились и погост оставался неухоженным. В прошлом году мы начали бить тревогу, что пора готовиться к юбилею Победы. И даже если бы не было никакого юбилея, воинское кладбище не могло оставаться в таком состоянии. Откликнулось много людей. В апреле были организованы два масштабных субботника, солдаты из воинской части 55/11 сделали очень много. Я думаю, работа будет продолжаться регулярно из года в год. Ведь все мы, кто родились после войны, обязаны тем, кто похоронен здесь", - рассказала во время встречи представитель краеведческого общества "Прииртышье" г. Семей Любовь Кравченко.

Любовь Борисовна 38 лет проработала в школе-гимназии №6. С 2002 года она приводила на кладбище фронтовиков своих воспитанников, показывая им, какими молодыми погибли от ран бойцы, рассказывала историю кровопролитной войны через истории покойных солдат. Затем увлечённый краевед вместе с детьми, в сотрудничестве с архивом и военным госпиталем стала поднимать информацию о работе эвакогоспиталей, издала брошюры, посвящённые этому явлению военных лет. Поэтому на сегодня Любовь Кравченко, пожалуй, главный эксперт по теме эвакогоспиталей в Семее.

Но она приходила на это старое кладбище ещё в детстве. Ежегодно в родительский день вместе с мамой и папой они поправляли могилки. Поэтому она хорошо помнит, какими они были много лет назад.

Первые могилки были оформлены деревянными пирамидками. Некоторые из них сохранились. Но большинство ещё в советские годы заменили на металлические оградки. Кресты и звёзды, безымянные надгробия и напутственные надписи над могилками. Найти своего родственника многим здесь уже не просто. Но люди из разных городов и даже стран до сих пор пишут краеведам, интересуются судьбой усопших здесь предков, погибших в эвакогоспиталях Семипалатинска.

"В 2008 году к нам приезжал Альберт Николаевич Ларкин. Его отец - Ларкин Николай Семёнович - похоронен здесь. Но где его могила, мы не знаем. В 2022 году к нам обратился Дмитрий Фадеев из города Верхне-Уральск. Его дед, тоже Дмитрий Фадеев, был в партизанском отряде и тяжело ранен. Находился на излечении в нашем госпитале 3593. Вылечился и вернулся на фронт, но, к сожалению, в 1943 году погиб. И вот уже в этом году, в феврале, мне позвонил из Уфы Эльдар Рашидович Салихов. Он попросил найти могилу его деда Салихова Губайдуллы Бакиевича 1905 года рождения, который умер 19 декабря 1943 года в госпитале 2449. Я ответила, что сделать это невозможно, так как здесь много безымянных могил. Но я пообещала, что мы обязательно вспомним его деда сегодня на этом мероприятии", - говорит Любовь Кравченко.

И действительно, во время возложения краеведы вспомнили и назвали много имён, которые покоятся где-то на этом кладбище.

"Однажды ко мне позвонила женщина, с которой мы работали в юности. По её словам, на этом кладбище похоронен её дед Иван Яковлевич Лаврененко, который умер в госпитале 3592. В 1941 году у него было пятеро детей. Его не взяли на фронт по состоянию здоровья, но он попал в трудовую армию. По какой причине он попал в госпиталь - неизвестно. Заболел или получил увечья, она не знает. К сожалению, его могила тоже утрачена. Но имя его вспоминаем. Нет безымянных солдат. Сколько бы лет не прошло, важно помнить об этом. Здесь покоятся люди разных национальностей, разного вероисповедования. Но все они были солдаты, все похоронены под красными звёздами", - рассказывает Любовь Кравченко.

В годы войны в Семее работали следующие эвакогоспитали: № 3442 располагался в клубе имени Кирова, госпиталь № 1006 в здании техникума Мясокомбината, госпиталь № 3592 в разные годы дислоцировался в зданиях финансового техникума и грибково-трахомотозной больницы, помещение для госпиталя № 2449 находилось в здании сельхозтехникума. Самый большой по вместимости оставался эвакогоспиталь № 3593 общехирургического профиля, о котором мы упоминали выше, и располагался в здании Зооветеринарного института. Летом 1945 года, с окончанием кровопролитной войны, лечебницы стали постепенно закрывать. Зимой все они свернулись полностью, а пациентов направили на долечивание в Алма-Атинский госпиталь восстановительной хирургии.

Фото: Альбина Халел