Город должен хранить память о прославивших его людях - мэтры культуры о переименовании улиц в Алматы

В Алматы предложили дать имена известных казахстанцев нескольким улицам. Новость вызвала обсуждение в соцсетях. Свое мнение об инициативе высказали мэтры казахстанской культуры и искусства, передаёт BaigeNews.kz.

В мегаполисе вынесен на публичное обсуждение проект совместного постановления акимата и маслихата о переименовании и присвоении наименований улицам.

Часть проспекта имени Гагарина - от улицы Тимирязева планируют назвать именем Ермека Серкебаева. Он был солистом Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Народным артистом СССР и Казахстана, выдающимся певцом, исполнителем народных песен, романсов и главных оперных партий классических и советских произведений на казахском, русском и других языках. Выступал с концертами более чем в 50 странах.

Улицу Юбилейную в Ауэзовском районе предлагают переименовать в улицу имени Владимира Толоконникова. На этой улице когда-то жил сам заслуженный артист Казахстана с семьёй. Около 50 лет он проработал в государственном академическом русском драматическом театре имени Лермонтова в Алматы.

Безымянным улицам в Бостандыкском и Турксибском районах намерены присвоить имена Ескендира Хасангалиева и Юрия Померанцева.

Хасангалиев – певец, композитор, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Автор таких песен, как "Анаға сәлем", "Асыл арман", "Әдемі-ау", "Сағындым сені", "Гүл сезім" и других.

Юрий Померанцев – актёр, режиссёр, педагог, Народный артист Казахстана. С 50-х годов стал любимцем всех казахстанцев, снявшись в фильме "Наш милый доктор".

Проект постановления будет находиться на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 мая.

Актёр, режиссёр театра и кино, Народный артист СССР Асанали Ашимов считает, что присвоение новых имён улицам и архитектурным объектам необходимо для того, чтобы сохранить память о великих личностях.

"Улицы, названные в честь таких людей, как Ермек Серкебаев, Владимир Толоконников, Ескендир Хасангалиев, Юрий Померанцев, будут напоминать нам об их вкладе в культуру и искусство нашей страны, а также вдохновлять на новые достижения", – сказал Ашимов.

При этом, по его словам, никто не намерен умалять достижений первого космонавта Юрия Гагарина, чьё имя будет и дальше носить один из самых красивых проспектов Алматы.

Известная оперная певица Бибигуль Тулегенова отметила, что увековечение таким образом имён великих певцов и актёров - общемировая практика.

"Все знают, кем был Ермек Серкебаев – знаменитый оперный певец, ещё в советское время объездивший с гастролями полмира. Песни нашего замечательного композитора Ескендира Хасангалиева до сих пор трогают за душу, как в те дни, когда я исполняла их впервые. Юрий Борисович Померанцев – это же наш алматинский "милый доктор". Этот образ, однажды исполненный Юрием Борисовичем, прочно вошёл в культурный пласт Алматы. Владимир Алексеевич Толоконников, как сейчас говорят, был звездой театра и кино, а самое главное – истинным алматинцем. Все эти замечательные люди, возвысившие искусство нашего города, нашей страны на международный уровень, безусловно, достойны, чтобы их имена оставались с нами вечно, как географические ориентиры", — сказала Бибигуль Ахметовна.

Директор театра имени Лермонтова Юрий Якушев считает правильным присвоить новые имена улицам Алматы.

"Предложение о переименовании части проспекта Гагарина в честь Ермека Серкебаева имеет право на жизнь. При этом основная часть проспекта остаётся с тем же именем. Думаю, что можно согласиться с тем, что часть улицы будет носить имя Ермека Серкебаева, тоже очень значимого для Казахстана человека, который прославился на оперных сценах не только у нас в стране", - подчеркнул Якушев, выразив также благодарность за поддержку предложения назвать одну из улиц именем Юрия Померанцева.

"Конечно, это для нас очень дорого, и, наверное, это тоже своеобразный праздник, потому что Юрий Борисович был известной личностью не только в Алматы, но и в Казахстане. Поэтому мы очень рады, что улица будет носить его имя. Присвоение улице имени Владимира Толоконникова нам тоже приятно, потому что Владимир Алексеевич создал блестящий образ, благодаря которому о нём заговорили во всём СНГ", – отметил Юрий Якушев.

Актёр Михаил Токарев уверен, что новые имена позволят будущим поколениям узнать больше об истории родного города и страны.