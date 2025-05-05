В Алматы продолжается реализация масштабного проекта по улучшению системы наружного освещения. Согласно отчету акима города Ерболата Досаева Главе государства за апрель 2025 года, в городе планируется построить 109,2 км новых линий освещения на 339 участках, ранее остававшихся без света, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках проекта:

Уже начато строительство 16 км линий освещения на 84 неосвещённых участках.

25 апреля объявлен конкурс на строительство ещё 93,2 км линий на 255 участках.

Кроме того, проводится модернизация освещения на 7 магистральных улицах города:

Обновлено 19,6 км линий,

Установлено 400 новых светильников,

Заменено 1 100 существующих с увеличением мощности в два раза.

В целях повышения эффективности управления наружным освещением заменено 320 шкафов управления (ШУНО) из 1 100, подлежащих обновлению. В 2025 году планируется модернизировать 70% всех ШУНО, что существенно повысит надежность и оперативность управления световыми системами.

С начала 2025 года декоративно-архитектурное освещение установлено на трёх знаковых объектах: два здания на площади Республики и Военно-исторический музей ВС РК. В 2024 году аналогичные работы были проведены на 25 объектах.

Реализация проекта осуществляется в рамках поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в августе 2023 года — полностью осветить город к концу 2025 года. По итогам 2024 года уровень освещенности Алматы достиг 85%, а к концу текущего года ожидается приближение показателя к 100%.

В конце марта Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города. Тогда Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.