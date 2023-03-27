Горный курорт Шымбулак внесли в Книгу рекордов Гиннеса

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Шымбулак вошел в книгу рекордов Гиннесса в номинации "самый высокий ночной горнолыжный склон в мире", передаёт BaigeNews.kz.

К слову, минимальная высота для установки рекорда самой длинной ночной трассы составляла 3100 метров над уровнем моря.

"Я рада официально сообщить, что горный курорт Шымбулак официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая ночная трасса в мире", – сообщила судья Guinness World Records Шейда Субаси Гемичи.

Субаси Гемичи вручила гендиректору Шымбулака Абдрахманову Ринату сертификат, подтверждающий фиксацию рекорда, в документе указано: "Высочайший ночной горнолыжного склон высотой 3200 метров".

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов назвал рекорд "гордостью страны".

"Это достижение не только алматинцев, но и гордость всей страны. Поздравляем всех. Шымбулак является одной из основных дестинаций развития туризма", – озвучил министр.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля въезд на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" ограничат. Запрет коснётся всех автотрранспортных средств, за исключением электромобилей, спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.