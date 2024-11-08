Горнолыжный курорт строят в Туркестанской области

В Толебийском районе Туркестанской области появится горнолыжный курорт международного уровня. На это рассчитывают власти региона, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, на территории "Туристско-рекреационного комплекса Каскасу" планируется строительство нескольких гостиниц, ресторанов, канатной дороги и бассейна. По проекту перепад лыжной трассы составит 1880-3155 метров, а общая протяжённость - 33,4 километра. Ожидается, что при полном запуске комплекса, в год будет принято около 120 000 отдыхающих, занято более 2 000 человек.

В Толебийском районе уже создано 194 объекта мест для обслуживания отдыхающих. С начала года открыто четыре туристских объекта стоимостью 1,2 миллиарда тенге.

Для привлечения инвестиций разрабатывается план развития туристско-рекреационных зон в населённых пунктах Бургулюк, Акмешит, Каскасу.

В районе в 2024-2030 годах планируют реализовать крупные проекты на общую сумму 78,1 миллиарда тенге.