По словам акима региона Ермека Кошербаева, расширяется сеть туристских информационных центров, передаёт BaigeNews.kz.

"В Маркакольском и Алтайском районах открываются два новых центра. Придорожный сервис также приведем в соответствие с одним стандартом. Для повышения туристической привлекательности региона мы проводим брендовые мероприятия. Среди них хочется отметить летний фестиваль "AltaiFest – Өрлеу" и фестиваль беркутчи "Шығыс Салбұрыны". Кроме того, в селе Бозанбай открывается Центр компетенций национальных видов спорта", - сказал спикер на выездной пресс-конференции СЦК.

По его словам, гостевые дома стали образцом организованного туризма и источником доходов жителей.

"Каждый дом в селе Коробиха в Катон-Карагае принимает туристов. Сейчас в этом направлении развиваются села Зимовье и Поперечное. Живописная местность, вокруг горы обеспечивают достаточное количество посетителей зимой и летом. В Риддере планируем сформировать кластер для активного отдыха и занятий горнолыжным спортом. В Катон-Карагайском районе построят 4-х звездочный отель и 2-3-х звездочные отели", - сказал глава региона.

Предпринятые мероприятия позволили с начала года увеличить объем инвестиций в туристскую отрасль на 23%, размещение гостей - на 50%, а количество отдыхающих - на 20%. Для увеличения количества туристов улучшается инфраструктура, всесторонне пропагандируются заповедники и национальные парки, историко-культурные объекты. Также совместно с китайской стороной планируется организовать трансграничный туристский маршрут между озерами Маркаколь (РК) и Канас (Китай).